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    İşte HTC'nin yeni VR başlığı: Vive Focus!

    Hürriyet Haber
    15.11.2017 - 07:04 | Son Güncelleme:

    HTC'nin bir bilgisayara ya da telefona ihtiyaç duymayan, bağımsız VR başlığı Vive Focus, yanında Vive Wave sürprizi ile birlite ortaya çıktı!

    HTC'nin Vive Geliştirici Konferansı'nda, firma sonunda çıkaracağı bağımsız başlığı Pekin seyircilerine gösterdi: Vive Focus. Hepsi bir arada bir cihaz olarak tasarlanan Focus, güçlü bir masaüstü bilgisayara bağlanmaya ihtiyaç duymuyor ve mobil VR'ın şu an sahip olduğu sınırlara da sahip değil. Güç, taşınabilirlik ve fiyat olarak güzel bir dengeye sahip olan cihaz, yakın zamanda açıklanan Project Santa Cruz ve daha hesaplı Oculus Go ile yarışıyor.

    Cihaz, AMOLED bir ekrana sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon 835 CPU ile gelecek. Bunun yanında "world-scale" izleme becerisi de var - bu, HTC'nin çok yönlü 6Dof izlemeye (altı derece özgürlük) verdiği isim. Bu teknoloji, üç boyutlu hareketleri ve ayrıca dönülen yönü her ortamda algılayabiliyor, ekstra hiçbir sensöre de gerek olmuyor.

    İşte HTCnin yeni VR başlığı: Vive Focus

    Vive Focus için resmi bir çıkış tarihi veya fiyat verilmedi, ama dünyada piyasaya çıkmadan önce Çin'de piyasaya sürüleceğini düşünmek mantıklı.

    chip.com.tr'nin haberine göre bu açıklamanın yanında HTC, ayrıca Focus'un kullanacağı yeni VR geliştirme platformu Vive Wave'i ortaya çıkardı. Firma, Vive Wave'in üçüncü parti geliştiriciler için cihaz optimizasyonunu ve içerik üretimini kolaylaştırarak "parçalara ayrılmış mobil VR piyasasını birleştireceğini" umuyor.

    Etiketler: vr başlığı
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