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    İşte HTC'nin yeni sanal gerçeklik oyuncağı

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 07:40Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 08:19

    HTC, sevilen sanal gerçeklik başlığı Vive için herhangi bir bilgisayar yada telefona bağlı olmadan çalışabilen yeni bir sürümünü duyurdu.

    Sanal gerçeklik piyasasının en iddialı ürünlerinden biri olan HTC Vive, sunduğu yüksek çözünürlük ve hareket imkanlarıyla rakiplerinden ayrılıyor. Ancak bir bilgisayara bağlı olarak çalışmasından dolayı sahip olduğu kablolar işlevselliğini kısıtlıyordu. 

    Bu durumu düzeltmek için çaba sarfeden HTC, ilk başta Çin’de satışa sunulacağı açıklanan yeni Vive başlığını duyurdu. Herhangi bir telefon ya da bilgisayar bağlantısı gerektirmeden çalışacak olan yeni sanal gerçeklik başlığı bilinenler kısıtlı. 

    HTC tarafından geliştirilen Google Daydream başlığından ayrı bir cihaz olacak olan HTC Vive, Viveport içerik ekosistemine bağlı olacak.

    Snapdragon 835 işlemcisiyle pazara sürüleceği bilinen yeni sanal gerçeklik başlığı hakkında bir diğer bilinen ise altı açılı bağımsız hareket takibi yeteneğine sahip olacağı.

    Etiketler: sanal gerçeklik , htc , htc vive
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