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    İşte Hollywood'un utanç listesi

    BBC Türkçe
    02.11.2017 - 18:49 | Son Güncelleme:

    ABD'li yapımcı Harvey Weinstein le başlayan taciz suçlamaları Oscar ödüllü aktörler Kevin Spacey ve Dustin Hoffman'a kadar uzanmış durumda. Küresel sinemanın dümenindeki Hollywood'da bugünlerde en çok sorulan soru 'Yeni film projeleri neler?' ya da 'Hangi film daha çok gişe yapacak?' değil, 'Sırada kimin taciz skandalı var?' sorusu halini aldı.

    Ekim ayında başlayan ve art arda birçok ünlü ismin suçlanmasıyla büyüyen Hollywood'da olayların, yıllardır kimsenin konuşmaya cesaret edemediği bir 'istismar kültürü'ne ışık tuttuğu ifade ediliyor.

    Harvey Weinstein

    Weinstein sadece birkaç ay öncesine kadar ABD'nin en önemli yapımcılarından birisi olarak kabul ediliyordu. Bir dizi Oscar ödüllü filmin yapımını üstlenmişti. Kurduğu ilk yapım şirketi Miramax'ı Disney'e sattıktan sonra kardeşiyle birlikte kendi soyadını taşıynan yapımcılık şirketini kurmuştu.

    İşte Hollywoodun utanç listesi


    Ancak her şey 5 Ekim'de değişti. New York Times gazetesi yayınladığı haberde, Weinstein'ın yıllar boyunca sistematik olarak onlarca kadını taciz ettiğini yazıyordu. Haberin ardından aralarında Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimlerinde olduğu 50'den fazla kadın Weinstein'i tacizle suçladı.

    Ne oldu?

    Weinstein ise iddiaların hepsini reddediyor. Kendi adını taşıyan Weinstein yapımcılık şirketinden de kovulmuş durumda.

    Kevin Spacey

    Oscar ödüllü aktör Spacey hakkında ilk iddiayı ortaya atan kişi Star Trek: Discovery dizisinde rol alan aktör Anhony Rapp oldu. Rapp, BuzzFeed haber sitesine verdiği bir röportajda 14 yaşındayken Spacey'nin evindeki bir partiye götürüldüğünü, orada Spacey'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını anlatıyordu.

    İşte Hollywoodun utanç listesi

    Spacey Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "Hatırlamıyorum. Eğer böyle bir davranışım olduysa özür dilerim" diyordu. Ancak ünlü aktör aynı açıklamada eşcinsel olduğunu da ifade etmişti. Taciz iddialarına yanıt verdiği açıklamada eşcinsel olduğunu kamuoyuyla paylaşarak gündemi saptırmaya çalışmakla suçlanan Spacey, LGBT topluluğunun da tepkisini çekti.
    Rapp'in ardından bir dizi isim Spacey hakkında taciz iddialarını basına anlatmaya başladı.

    Ne oldu?

    Kevin Spacey'nin başrolünde oynadığı Netflix'in popüler dizisi House of Cards'ın yapım süreci tamamen askıya alınmış durumda. Ayrıca ünlü aktöre verilmesi planlanan ödüller de geri çekiliyor.

    Dustin Hoffman

    Bir diğer Oscar ödüllü aktör Dustin Hoffman hakkında taciz iddiaları ortaya atılan son isimlerden. Hollywood Reporter dergisi için bir yazı kaleme alan yazar Anna Graham Hunter, 1985 yılında 17 yaşında bir stajyerken Satıcının Ölümü (Death of a Salesman) filminin çekimleri sırasında Hoffman'ın 'poposunu ellediğini ve kendisine cinsel içerikli sohbetler yaptığını' anlattı.
    Hoffman ise dergiye yaptığı açıklamada özür dilediğini belirterek, "Kadınlara büyük bir saygım var, eğer yaptığım herhangi bir şey onu rahatsız edecek bir konuma soktuysa özür dilerim. Ben aslında böyle biri değilim" dedi.

    İşte Hollywoodun utanç listesi

    Ne oldu?

    Hoffman ile ilgili iddialar basına yeni yansımış durumda. Henüz ünlü aktörle ilgili bir karar açıklayan herhangi bir kuruluş bulunmuyor.

    James Toback

    Geçtiğimiz hafta Los Angeles Times gazetesi ünlü Hollywood yönetmeni hakkında bir haber yayınlamış ve haberde 38 kadının Toback'ı cinsel tacizle suçladığı ifade edilmişti.
    'Two Girls and a Guy' ve 'The Pick-up Artist' filmlerinin yönetmeni Toback'la ilgili haberin yayınlanmasının ardından 300'ü aşkın kadın daha haberi yazan gazeteci Glenn Whipp'le irtibata geçerek kendi başlarından geçenleri anlatmıştı.
    Toback tüm iddiaları reddediyor.

    Ne oldu?

    Toback'ı temsil eden menajerlik ajansı, artık yönetmenle çalışmayacaklarını açıkladı.

    Jeremy Piven

    ABD'li reality şov yıldızı Ariane Bellamar, 'Entourage' dizisiyle ünlenen aktör Jeremy Piven hakkında bir dizi Twitter mesajı paylaşarak aktörün kendisini taciz ettiğini iddia etmişti.
    Bellamar, Piven'ın kendisini HBO yapım şirketinin çekim stüdyosunda taciz ettiğini söylüyordu.
    Piven ise iddiaları reddederek, "Böyle bir şey yaşanmadı" dedi.

    Ne oldu?

    Jeremy Piven CBS televizyon kanalında yayınlanan 'Wisdom of the Crowd' adlı dizide rol alıyor. Perşembe günü kanaldan yapılan açıklamada, "Basında yer alan haberlerin farkındayız. Konuyu inceliyoruz" denildi.

    Ben Affleck

    Harvey Weinstein'in yapımcılığını üstlendiği birçok filmde rol alan Ben Affleck, Weinstein hakkındaki iddialar ortaya çıktığında "Yıllarca birlikte çalıştığım bir kişinin bulunduğu pozisyonu bu şekilde kullanmasından ötürü üzgünüm ve kızgınım" demişti.
    Ancak Affleck'in açıklamasının ardından bir Twitter kullanıcısı "O da Total Request Live programı sırasında (aktris) Hilarie Burton'un memesini avuçlamıştı. Ama herkes unuttu" dedi. Burton ise Tweet'e "Unutmadım" diyerek yanıt verdi.
    Bunun üzerine Ben Affleck, "Burton'a karşı uygunsuz biçimde davrandım. En samimi hislerimle özür dilerim" dedi.

    Ne oldu?

    Affleck Worner Bros yapımı olan Batman filmlerinde başrolü oynuyor. Henüz Warner Bros'tan bir açıklama gelmese de, Affleck'in Los Angeles'ta gittiği Budist rehabilitasyon merkezi, ünlü aktörü artık kabul etmeyeceklerini açıkladı.

    Roy Price

    Teknoloji devi Amazon'un yapımcılık biriminin başında olan Roy Price hakkındaki iddialar da Ekim ayında ortaya çıkmıştı.
    'The Man in the High Castle' dizisinin yapımcısı Isa Hackett, Hollywood Reporter dergisine Price'ın, "cinsel ilişki için inatla" kendisi üzerinde baskı kurmaya çalıştığını anlatmıştı.

    Ne oldu?

    Amazon yönetimi önce Roy Price'ın görevini askıya aldı, ardından da işine son verdi.

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