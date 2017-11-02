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    İşte Google'ın sessiz sedasız duyurduğu yeni oyuncağı

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 08:12 | Son Güncelleme:

    Google, en iyi çevrimiçi toplantı deneyimini elde etmek isteyenler için yeni Hangouts Meet kitini tanıttı!

    Google, yüksek kalitede görüntülü toplantılar için ihtiyacınız olan her şeyi sunan Hangouts Meet video konferans kitini ortaya çıkardı. Ancak cihaza sahip olmak isteyenlerin yüklüce bir meblağı, 1.999 doları gözden çıkarmaları gerekiyor.

    Donanım kiti, dört ana birimden oluşuyor: Bir Asus Chromebox, dokunmatik ekranlı denetim, hoparlör ve 4K kamera. Sistemi Asus Chromebox mini masaüstü PC işler hale getiriyor ve dokunmatik ekran, kullanımı kolay bir arayüz sunmayı amaçlıyor. Toplantıları kolayca yönetmenizi sağlayacak kamera kontrolü, kişileri susturma gibi işlevlerin tümü sunuluyor. 120 derece görüş açısına sahip 4K kamera, katılımcıları otomatik olarak algılıyor ve çerçeve içerisine yerleştiriyor.

    İşte Googleın sessiz sedasız duyurduğu yeni oyuncağı
    Hoparlör-mikrofon birimi ise arka plan sesini ortadan kaldıracak biçimde tasarlanmış. Yankıyı da yok eden cihaz, toplantılarınız için teorik olarak net bir ses sağlıyor.

    Bugünden itibaren satışa sunulan Hangouts Meet donanım kiti, başta da söylediğimiz gibi size 1.999 dolara mal olacak.

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