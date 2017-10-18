İşte gerçek ‘süper baba’: 4 engelli çocuk evlat edindi

33 yaşındaki Ben Carpenter, ilk engelli çocuğunu evlat edinmeye 10 yıl önce karar vermiş. Bununla birlikte Carpenter, Yorkshire’ın evlat edinen en genç eşcinsel erkeği olmuş. Yetkililerin, genç adamın talebine olumlu yanıt vermesi ise tam 3 yıl sürmüş. Yetkililere göre Carpenter, baba olmak için gerekli tüm olgunluk ve becerilere sahip.

Çevresinde ‘aziz’ ve ‘ilham’ sıfatlarıyla anılan Carpenter’ı, kısaca ‘baba’ olarak tanımlamak mümkün. Ben Carpenter, Jack (10), Ruby (7), Lily (5) ve Joseph’in (2) babası... Üstelik Ben’in bir partneri de yok ve tüm sorumluluğu tek başına omuzluyor.



Carpenter şöyle konuşuyor: “İnsanlar bana aziz diyor ancak ben sadece bir babayım. Evlat edinme de baba olabilmemin tek yolu. Kadere inanıyorum ve yapmam gereken şey de buydu.”

Evlat edindiği 4 engelli çocukla birlikte mutlu bir hayat yaşayan Carpenter, geçmiş yıllarda ‘Yılın Evlat Edinme Şampiyonu’ seçilmişti. Genç adam, 5’inci bir çocuk sahiplenme planlarına da sıcak bakıyor.

Öte yandan, evlat edinen tüm çocuklar Ben’in bakımının ardından, sosyal hizmetler çalışanlarını ve doktorları dahi şaşırtan müthiş bir gelişim göstermiş. Ben, engelli bir çocuk evlat edinmenin herkesin yapabileceği bir şey olmadığını belirtirken, “Kendinize karşı yüzde yüz dürüst olmanız gerek” diyor.