İşte gerçek Playboy

1947’DE KURULDU

Playboy Otomobil Şirketi (The Playboy Automobile Company) derginin ilk piyasaya çıkmasından tam 6 yıl önce 1947’de New York Buffalo’da Louis Horwitz

tarafından kuruldu. Horwitz’e daha sonra Charles Thomas ve Norman Richardson’da destek verdi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası uygun fiyatlı ve güvenilir otomobil üretmek için kurulan bu küçük şirket kendisinden önce ya da sonrasında gelen diğer Amerikalı otomobil üreticileri kadar başarılı olmadığı halde, saygınlığını korudu. Kaldı ki bu şirket kapandığı 1951 yılına kadar bir avuç da olsa kendi markasıyla otomobil üretti. 1947 ile 1951 yılları arasında toplam 97 araç üreten Playboy şirketinin ilk ve en bilinen aracı Continental’dı. 40 beygir gücündeki bu 4 silindirli ince araç saatte 121 kilometre hız yapıyordu.







ARKADAŞININ ANNESİ

Peki 1953 yılında kurduğu ve efsane haline gelen dergi için Hugh Hefner, Playboy ismini nereden bulmuştu. Bu noktada Hefner’in yakın bir arkadaşın annesi etkili oldu. Arkadaşın annesi Playboy Otomobil Şirketi’nde çalışıyordu ve Hefner’in dergi kuracağını öğrendiğinde isim olarak ‘Playboy’u kullanabileceğini önerdi. Sonuçta dergi ismini aldığı otomobil üreticisi gibi erkek egemen bir kitleye yerleştirildi. Türünün ilk örneği olan dergi ilk başta sadece kadınlarla ilgili değildi. Otomobiller de derginin ayrılmaz bir parçasıydı.







PLAYMATE ÖDÜLLERİ

Özellikle 60’lı yılların ortasından itibaren Playboy dergisi yılın güzeli seçilen ve ‘Playmate’ ünvanı alan kadınlara ödül olarak otomobil vermeye başladı. Aslında ilk Playmate ödülü 1954 yılında verilmeye başlandığı ama hediye olarak otomobil verilen ilk Playmate 1964 yılında gerçekleşti.





Donna Michelle, 1964’te Playmate olarak otomobil kazanan ilk kadın oldu. Kazandığı otomobil ise parlak pembe bir Ford Mustang idi. Daha sonra bunu gelenek haline getiren Playboy ilerleyen yıllarda Lamborghini’den Mercedes’e, Porsche’den Volvo ve Mazda’ya kadar pembe bir çok otomobil ödülü verdi.