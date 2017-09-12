İşte gelecekte yıldızı parlayacak branşlar

MLP Care Grubu’nun nasıl bir çalışan profili var?

Bugün 17 ilde 29 hastane ve 16 bin 300 çalışanımız var. 3.500 hemşiremiz var, 2 bine yakın hekimimiz var, 1.800 civarı sağlık personeli var. İdari kadrolar, destek hizmetleri, misafir hizmetleri, taşeron ve temizlik kadrolarında da 9 bin çalışan var.



2018’de yeni hastane açılışları olacak mı?

Ocak’ta Pendik ve ilk çeyrekte Mersin hastaneleri eklenecek. Pendik büyükçe bir hastane 90-100 arası hekim ve 130-140 arası hemşire ile açılır. Mersin de 80 civarı hekim ve 110-120 arası hemşire ile açılır. Toplam çalışan sayımız 17 bin 200’ü bulur.



Bulmakta zorlandığınız branşlar oluyor mu?

Çok hızlı büyüyen bir sektör dolayısıyla arz ve talep dengesinde sıkıntı yaşıyoruz. Özellikli alanlar var, mesela kemik iliği transplantasyonunda (KİT) çalışan hemşireler, teknikerler bulmak çok kolay değil. Organ nakli yapan hastane sayısı da çok fazla değil. Dolayısıyla bu gibi alanlarda zorlanıyoruz, mesela Türkiye’nin en fazla organ nakli bizim Antalya’daki hastanemizde yapılıyor, Antalya dar bir alan orada organ nakli konusunda hemşire bulmak daha zor.

Enteresan bir şekilde ebe bulmak hiç kolay değil.





Neden?

Biraz daha geleneksel geliyor herhalde gençlere çok yönelmiyorlar ama bence yönelmek gerek. Arz az olduğu için bu sefer ebelere talep fazla oluyor, maaşları yükseliyor.



Ne kadar kazanır bir ebe?

Bir hemşirenin yüzde 50-60 üstünde alan ebeler var. Sektör büyüdüğü için ve büyümeden kaynaklı rekabet de artıyor. Dünyada yaşlılık artıyor. Şu an deniyor ki dünya nüfusunun yüzde 10’u 65’in üzerinde, bu da geriatri bölümleri önümüzdeki dönem artacak demek, yaşam uzuyor çünkü. 2010 yılında yaşam uzunluğu 70 sene deniyordu, 2017’de bu 74’e çıktı. Yaşlılık arttıkça bu sizin hasta kitlenizi büyütüyor, bu büyüdükçe sağlık sektörü de büyümeye devam edecek.



Obezite büyük problem, dünyada 500 milyonun üzerinde obez olduğu düşünülüyor. Sayıda artarak devam ediyor. Obezite cerrahisi diye bir alan gelişti, o alan büyümeye devam ediyor. Obezitenin etrafındaki tüm alanlar bununla birlikte gelişecek. Diyetisyenlik, fizik tedavi kadroları büyüyor. O alanlarda çalışan ihtiyaç artacak.



Hastane yöneticisi bulmak zor mu?

Halen zor, sektör çok ciddi büyüdü son yıllarda, yeteneği bulmak da adapte etmek de zor. Sektörün genel anlamda sıkıntısı. O yüzden içimizden yetiştiriyoruz.



Gençlere tavsiyeleriniz neler, sağlık sektöründe hangi alanlarda kariyer var?

Sektör ciddi anlamda büyüdü ve büyümeye devam edecek. 2050’lerde Türkiye nüfusunun 97.5 milyon olması bekleniyordu. Nüfus bu kadar büyürken, yaşlı nüfus bu kadar artarken sağlık sektörüne ihtiyaç artacak. Aynı oranda insan kaynağına ihtiyaç da artacak. Hem olayın sağlık tarafında hem de yönetsel kadrolarında ihtiyaç var. Sektörün kendi içinde gelişen alanları var. Mesela KİT veya aferez hemşireliği veya organ nakli gibi alanlar hızla büyüyor. Organ nakli 10 senede yüzde 40 büyümüş. Kemik iliği özellikle pediatrik kemik iliği yılda yüzde 12 büyüyor, bunların da ayrıcalıklı uzmanlıkları var, pediatrik KİT hemşiresi ayrı bir branş, bu branşlara yönlenebilirler ama sektörün her alanında ihtiyaç olmaya devam edecek.