İşte geleceğin aracı!

1977 yılında kurulan ve o tarihten beri geleceğe yönelik konsept otomobiller geliştiren İsviçreli Rinspeed şirketi bu yıl 30’uncu yaşını kutluyor. Firmanın en

önemli özelliği yarattığı konsept otomobillerin üzerinde, birbirinden bağımsız birçok dünyaca ünlü otomobil ve teknoloji firmasından faydalanıyor olması.

Yani başka bir deyişle İsviçreli şirket otomobillerin gelecekte nasıl olacağının en gerçekçi görünümlerini geliştirip, sergiliyor. Bu firma bugüne kadar büyük ses getiren konsept modellerini her yıl sadece mart ayında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilerken 2018’de bir ilke imza atarak yeni konseptini Las Vegas’ta düzenlenen teknoloji fuarı CES’te sergileyeceğini açıkladı. Bilmeyenler için otomobil ve teknolojinin iç içe girmesiyle birlikte bu yıl CES’te tam 10 otomotiv üreticisi geleceğe ışık tutan modellerini ilk kez sergilemişti.

OTONOM VE ELEKTRİKLİ

Rinspeed’in ocak ayında CES’te sergileyeceği son konseptinin ismi ise ‘Snap.’ Bu ilginç konsept gelecekte otonom yani sürücüsüz ve elektrikli araçların hızla yaygınlaşacağından yola çıkarak geliştirilmiş.

Kalabalık şehirlerde tıkanıklığı ve kirliliği azaltmayı amaçlan bu yeni konseptin en önemli özelliği ise şasisinin üzerine farklı gövde tiplerini koyarak aracı istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yani şasinin üstüne konulan farklı gövdelerle aracı bir ticari araçtan, toplum taşıma aracına, otomobilden mobil ofise kadar istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu tip konseptler aslında bugüne kadar bir kaç kez farklı firmalar tarafından geliştirildi ama Rinspeed firmasının konseptinin rahatlıkla seri üretime geçebileceği sinyalini verdi. Önceki pek çok Rinspeed konsepti gibi, Snap konseptinin de tamamen otonom olduğu ve tamamen elektrikli bir güç aktarma organına sahip olduğu açıklandı.