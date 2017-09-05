İşte geleceğe kapı açan Intel işlemciler

4K içeriğinden VR'ye ve sonrasına kadar çevremizdeki bütün inanılmaz yenilikleri kucaklayan ve geliştiren, platform çapındaki gelişmeleri sunmak ve bunları herkes için daha erişilebilir hale getirmek isteyen Intel, yeni 8. Nesil Intel Core işlemcilerle bunu hayata geçiriyor.

Bu yeni mobil aile, 5 yıllık bir makineyle karşılaştırırsanız, önceki nesle göre %40'a varan bir artışı ve 2 kat daha fazla hızı içeren olağanüstü bir performans sunuyor. Bütün bunlar, yeni dörtlü çekirdek konfigürasyonu, güç tasarruflu mikro mimari, geliştirilmiş proses teknolojisi ve çok çeşitli silikon optimizasyonları sayesinde gerçekleşiyor. Bu geliştirmeler; daha zengin ve daha kapsamlı bir eğlencenin ve sadelik için optimize edilen bir deneyimin kapılarını açıyor.

Bu performans artışının sahip olacağı üstün etkiye dair birkaç örnek vermek gerekirse:

-Fotoğraf düzenlemek mi yoksa bir slayt gösterisi oluşturmak mı? Bunları geçen yıl piyasaya sürülen işlemciyle çalışan cihazlarla karşılaştırıldığında, 8. Nesil üzerinde %48'e kadar daha hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz; şimdi bunu bir de 5 yıllık bir cihazla kıyaslayarak düşünün.

-Video kayıtlarını düzenlemek artık 14,7 kata kadar daha hızlı.

-Amazon Prime Video ve Vudu'nun yakın zamanda sunacağı yeni içeriklerin yanı sıra Netflix, Sony Pictures ULTRA ve iQiyi'de mevcut olan her şey dahil olmak üzere en sevdiğiniz şovların 4K UHD'de tadını çıkarmak hiç olmadığı kadar kolay.

-Windows Karma Gerçeklik gibi yeni gelişmeleri deneyebilirsiniz veya gelişmiş oyunlar ve VR için Thunderbolt 3 harici grafiklerle (4K'ya kadar) daha derinlere dalabilirsiniz.

i5/i7 işlemcileri içeren 8. Nesil Intel Core donanımlı cihazların ilk serisi Eylül ayından itibaren piyasada olacak. Aralarından seçim yapılabilek 145'ten fazla tasarım olacak. Ama bu daha başlangıç. 8. Nesil Intel Core işlemciler ilerleyen aylarda kullanıma sunulmaya devam edecek; ilk masaüstü işlemcilerin sonbaharda piyasada olmasının ardından kurumsal müşteriler için işlemciler ve farklı segmentler için üretilmiş çok çeşitli diğer seçenekler piyasaya sürülecek. 8. Nesil ailesi, ilk 10nm ürünlerden bazılarını da içerecek.

8. Nesil Intel Core işlemci serisinin sunduğu en iyi şeylerden biri de ölçeklenebilirlik. Çok çeşitli seçenekler, bütün ekosistem için sonsuz fırsatların kapılarını açıyor. Bu da müşterilerin bütün şekiller ve boyutlar da dahil olmak üzere yüzlerce tasarım arasından seçim yapabileceği anlamına geliyor. Hepsinin ortak özelliği olağanüstü performans. İnsanların günümüzde yaptıkları her şeyi basitleştirmesine yardımcı olurken yarının deneyimlerine kapı açan bir performans sunulacak.