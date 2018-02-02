İşte Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın son hali

Telefonları kaplamaya yönelik yüzeyler üreten dbrand'in web sitesinden gelen çizimler, telefonu bu kaplama yüzeylerle birlikte gösteriyor. Kaplamalar kılıf gibi kalın olmadığı için telefonu olduğu gibi görebiliyoruz. Çizimlerde gördüklerimiz, şimdiye kadar gördüklerimizle eşleşiyor. Galaxy S9'un arka yüzünde tek bir kamera bulunurken Galaxy S9 Plus'ın arka yüzünde çift kamera bulunuyor. İki telefonda da kameranın altında bir parmak izi tarayıcısı mevcut.

Telefonların kavisli, neredeyse çerçevesi olmayan ekranlarını da görebiliyoruz. Ancak siyah arka plan üzerinde siyah ekranlı bir telefonun detaylarını ayırt etmek zor.

Bu sızıntının daha önceki sızıntılardan farkı ise markanın bulunduğu yer. Çoğu sızıntıda kameranın altında Samsung logosuna rastlamıyorduk. Bu şüpheye neden olacak bir şey değil çünkü Galaxy S8'in bazı modellerinde de bu logoyu görüyoruz.

Çizimler muhtemelen gerçek Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı yansıtıyor. Emin olmak için 25 Şubat'taki tanıtımı beklememiz gerekecek.