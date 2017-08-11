İşte Galaxy Note 8'in tanıtılacağı tarih

Tanıtım tarihi yaklaştıkça Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 8 hakkındaki sızıntı ve söylentilerin sayısı hızla artmakta. Bugün ise Galaxy Note 8’in resmi tanıtım ve ön sipariş tarihi belli oldu!

Daha önce Samsung'un Avustralya sitesinde bulunan bir belgeye dayanarak, Galaxy Note 8'in 25 Ağustos'dan itibaren ön siparişe açılacağı söylenmişti. Bugün ise şirketin Kore kanadı tarafından yeni tarihler açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre Samsung 23 Ağustos'ta New York'ta operatörler ve perakendecilere özel bir Galaxy Note 8 tanıtımı gerçekleştirecek. Asıl lansman ise 1 Eylül ile 10 Eylül tarihlerini kapsayan ön sipariş süresinin ardından 15 Eylül'de gerçekleşecek.





Samsung Galaxy Note 8’in muhtemel teknik özelliklerini hızlıca sıralayacak olursak: cihaz 2.960 x 1.440 piksel ve 18.5: 9 en-boy oranıyla kavisli bir Super AMOLED ekran, Snapdragon 835 - Exynos 8895 yonga seti, 6 GB RAM – 128 GB ROM (Kesin değil!), 3300 mAh batarya ve çift kamera sensörüile gelecek.