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    İşte Galaxy Note 8'in görüntüsü

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 14:17Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 14:17

    Samsung Galaxy Note 8 için geri sayım devam ederken cihazın resmi tanıtım görselleri Evan Blass tarafından Twitter'da paylaşıldı. Aynı zamanda Note 8'in kaç mAh bataryaya sahip olacağı da netleşti. İşte Note 8'in son görüntüleri ve batarya özellikleri...

    Samsung Galaxy Note 8 için artık gerim sayım başladı. Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass kısa bir süre Note 8'in tüm teknik detaylarını ortaya çıkarmıştı. Şimdiyse aynı kaynak Note 8'in resmi tanıtım görsellerini Twitter'da paylaştı.

    @evleaks tarafından sızdırılan görsellerde Samsung'un Galaxy S8 için kullandığı pazarlama stratejisinin aynısını Galaxy Note 8 için de kullanabileceği söylenebilir. Note 8'in tasarımına baktığımızda S8'de gördüğümüz Infinity Display tasarım anlayışının devam ettiğini görüyoruz. S Pen ile gelecek Note 8, diğer Note cihazlarından da alışkın olduğumuz kare bir tasarıma sahip.

    İşte Galaxy Note 8in görüntüsü

    Galaxy Note 8'in bataryası kaç mAh?

    Galaxy Note 8'de kaç mAh bir batarya kullanılacağı büyük merak konusuydu. Sonunda Galaxy Note 8'in bataryası gün yüzüne çıktı. Note 8, 3300 mAh bataryadan gücünü alacak.

    İşte Galaxy Note 8in görüntüsü

    Geçtiğimiz sene satışa sunulan Note 7 3500 mAh, bu sene satışa sunulan S8 3000 mAh, Note FE 3200 mAh, S8+ ise 3500 mAh batarya gücüne sahip.

    Samsung'un 23 Ağustos'ta Galaxy Note 8'i duyurması bekleniyor. Raporlar, telefonun 15 Eylül'de Güney Kore'de piyasaya çıkacağını öne sürüyor.

    Etiketler: samsung , galaxy note 8 , telefon
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