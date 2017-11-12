İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 80. yeni bölüm fragman tarihi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü hafızalarda yerini korurken yeni fragmanının yayın tarihine kısa bir süre kalmasına rağmen yayınlanmaması merak dozunu arttırdı. Hızır ve ailenin erkeklerinin hapse girmesi kadınları öne çıkardı. Ailenin yükünü omuzlayan Meryem, masayı alt üst etti. Düştüğü tuzak nedeniyle tutuklanan Hızır hapisten çıkabilecek mi? İşlerin başına geçen Meryem ne yapacak? Tüm bu soru işaretlerine yanıt arayan izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanıyla bir ipucu edinmek istiyor. Peki İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 80. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni fragman tarihi son haftalarda standart bir şekilde aynı günde yayınlanıyor. En son 7 Kasım günü izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin yeni bölüm fragmanının bu akşam ilk olarak Atv üzerinden ardından video paylaşım siteleri üzerinden yayımlanması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, kurulan komplolar sonucunda tuzağa düşer ve kendini cezaevi kapısının önünde bulur. Herkes ya namlunun ucunda ya da cezaevi yolundayken henüz yakalanmayan Alparslan ve İlyas av olmadan düşmanlarını avlamanın peşindedirler. Mürsel'e ulaşıp daha fazla canın yanmasını önlemek için girişecekleri zor bir görev onları bekliyordur. Diğer bir zor görev ise her daim ailesini toparlamayı kendine vazife bilen Meryem'e düşer. Bu kez yapacakları Çakırbeyli hanesini ayakta tutmaya çalışmakla sınırlı kalmaz. Ailesine yöneltilen tehditlere daha fazla göz yummayacak, olanlara bir nokta koymak için büyük bir oyun kuracaktır. Dört bir yandan kötü haberler gelmeye devam ederken Ceylan da boş duramaz. Kadınların kontrolü ele aldığı günler tahmin edilenden daha hareketli geçecektir.
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