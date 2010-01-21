İşte Erman Hoca gerçeği!

Düşünün;
Babadan kalan servetle ya da para saça saça bir kulübün başkanı oldunuz…
Aile ismiyle federasyon başkanlığı koltuğuna kuruldunuz…
Türlü ayak oyunlarıyla Merkez Hakem Komitesi’nin başına geçtiniz...
Kendinizi dev aynasında görüyorsunuz…
Her söylediğinizi kanun sayıyorsunuz… İskender Baydar yazıyor
İskender Baydar yazıyor
Ama o da ne?!
Bir adam, eski bir hakem, sizin sık sık başvurduğunuz aşağılama ifadesiyle bir “kabzımal” çıkıyor, sırça köşklerinizi yerle bir ediyor.
Milyonlarca dolar ödediğiniz futbolcu, maçtan sonra, “Akşam Erman Hoca doğrusunu söyler” diyor.
Emrinizdeki hakemler, O’nu dinleyip tavır belirliyor.
Gazetelerin spor sayfaları, Şansal Abi-Erman Hoca ikilisinin sözlerine göre şehir baskılarını yeniliyor.
Ve siz deliriyorsunuz.
Elinizde tek bir koz kalıyor; kayaları aşındıran dalgalar gibi sürekli yıpratmak.
Bir lokmada yutamadığınızı yavaş yavaş kemirmek.
Önce, bir yolunu bulup herkesin izlediği Show TV’den gönderdiniz…
Sadece dekoder sahiplerinin izleyebildiği Lig TV’ye hapsettiniz...
Etkisini yitirmediğini görünce oradan da indirdiniz.
Bravo…
Artık rahat rahat naklen yayın kablolarını kesebilir…
Beş para etmeyen futbolculara milyonlarca dolar ödeyip bu transferlerden komisyon götürebilir...
Kulüp ismiyle elde ettiğiniz prestijle ihale alabilir, işlerinizi büyütebilirsiniz.
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Bir söz de Show TV ve Digitürk yönetimine…
Hep “AB grubu bizi izlemiyor, AB grubu bizi okumuyor” kulisiyle yön belirliyorsunuz…
Reha Muhtar’ı da ana haberden bu kulislerle indirdiniz…
Ne oldu?
“Etkin” diye yerine koyduklarınız “Silivri”de köfte yiyor.
“AB değil” dediğiniz Reha Muhtar, Papermoon’da İtalyan takılıyor.
Show TV, “Yemekteyiz”le günü kurtarıyor.
Hepinize afiyet olsun!