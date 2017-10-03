İşte en çok satılan otomobil markaları

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Ocak-Eylül dönemine raporuna göre 2017 yılı eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 71 bin 352 adet olarak gerçekleşti.

67 bin 593 adet olan 2016 yılı eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 5.56 oranında arttı.

Bu artış aslında yaz sezonun bitip tatil dönüşü, tüketicilerin ve kurumların yeniden araç alımına geçtiğini ortaya koyuyor. Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.06 artarken asıl büyük artış yüzde 10.31 ile hafif ticari araç satışlarında yaşandı.

Eylülde 53 bin 423 adet otomobil satılırken, hafif ticari araç satışı 17 bin 929 adede yükseldi. Eylül ayındaki yüzde 6’lık artış, bu yıl toplam pazardaki düşüşün de gerilemesinde etkili oldu. 2017 yılının 8 ayında toplam pazardaki kayıp yüzde 3 iken, 9 ay sonunda gerileme yüzde 1’e kadar indi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2017 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.44 azalarak 627 bin 343 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2017 yılı dokuz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 2.6 oranında azalarak 476 bin 621 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.44 artarak 150 bin 722 adet oldu.

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