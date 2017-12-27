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En çevreci marka belli oldu

Emre ÖZPEYNİRCİ
27.12.2017 - 14:41 | Son Güncelleme:

DÜNYANIN en çevreci şirketlerini belirlemek amacıyla Newsweek Dergisi tarafından her yıl düzenlenen “Global 500 Çevreci Şirket” sıralaması belli oldu.

Sıralamanın otomobil kategorisinde Toyota birinci olmayı başarırken genel listede ise 16. sırada yer aldı. Japon marka listede en yakın rakibinden 29 sıra önde yer aldı. En çevreci marka belli oldu

Hibrit ve yakıt hücreli araçlar üreterek bu ödüle uzanan Toyota’nın Avrupa Başkanı ve CEO’su Dr. Johan van Zyl; “En başından itibaren Toyota’da yaptığımız her şeyin ortasında çevre olmuştur.

En çevreci marka belli oldu

2015 yılında başlattığımız 2050 Çevre Vizyonu ürünlerimizin tüm yaşam çevrimi boyunca çevre üzerinde bıraktığı etkileri azaltma konusunda tüm önemli noktaları güçlendirmesini sağladı. Bu çabanın Newsweek tarafından ödüllendirilmesi, Toyota’nın sürdürülebilir stratejisinin karşılığını verdiğini gösteriyor” dedi.

Etiketler: Global 500 Çevreci Şirket , çevreci şirketler , gazetehaberleri
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