İşte dünyanın ölçülen en sıcak yeri

Avustralya, Perth'den Curtin Üniversitesi ve Londra, Ontario'dan Western Üniversitesi araştırmacıları, elmas benzeri bir kristal olan "kübik zirkon" varlığından yola çıkarak tarihi asteroid çarpmasının hemen ardındaki sıcaklığını 2370C derece yada yaklaşık olarak Güneş'in yüzey sıcaklığının yarısı olduğu sonucuna ulaşmış durumdaydı. Araştırmacıların Earth and Planetary Science Letters makalesinde söylediklerine göre belirlenen bu yeni sıcaklık, herhangi bir kaya yüzeyinde ölçülen en yüksek sıcaklık.

Şu anda bu çarpışma alanı, merkezinde bir ada bulunan ve Mistastin krateri adı ile bir asteroid çarpışması sonucunda ortaya çıktığına dair pek çok kanıt bulunan bir göl yer alıyor. Gölün yakındaki bölge cam benzeri mineraller, erimiş kayalar, dağılma konileri ve şok dalgası izleri taşıyor. Belki de daha önemlisi, kraterin duvarlarında 2370C derece sıcaklığın üzerinde anca ortaya çıkan kübik zirkon bulunuyor.

Normalde minerallerin büyük bir çoğunluğu bu tür sıcaklıklar ile karşılaştıklarında buharlaşıyorlar ve araştırma ekibi lideri Nicholas Timms'in söylediğine göre daha önce zirkonu bu şekilde kullanan bir ekip bulunmamaktaydı ve bu örnek, kayaların bu kadar sıcak olabileceğine dair bulunan ilk örnek.



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