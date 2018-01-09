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İşte dünyanın ilk giyilebilir hava yastığı

Hürriyet Ekonomi Servisi
09.01.2018 - 17:07 | Son Güncelleme:

FRANSIZ hava yastığı şirketi Helit, Las Vegas’taki teknoloji fuarı CES’te insanlara özel hava yastığı modeli ‘Hip’Air’ modeliyle dikkat çekti.

‘Dünyanın ilk giyilebilir hava yastığı’ olarak lanse edilen bu ürün  yolcuları koruyan araç içi hava yastıklarından yola çıkarak yaşlıları ya da beliyle veya kalçasıyla problem yaşayanları düşüp bir yerini kırmaktan koruyor.

İşte dünyanın ilk giyilebilir hava yastığı

Şimdiye kadar birçok giyilebilir hava yastığı hazırlayan şirket, Hip’Air ile direkt olarak “yaşlı insanlara” odaklanıyor. Kemer şeklinde takılabilen Hip’Air, bünyesinde jiroskop ve ivmeölçer taşıyor.

İşte dünyanın ilk giyilebilir hava yastığı

Bu birimlerle düşmeyi algılayabilen (200 milisaniyede) kemer, sadece 80 milisaniyede iki yandan da açılarak kalça bölgesini koruyor. Böylece herhangi bir düşme durumda kalça korunmuş oluyor.

İşte dünyanın ilk giyilebilir hava yastığı

Helite, Hip’Air ile büyük sorunları önlüyor  799 dolar fiyata sahip ürün ayrıca patladığı zaman 50 dolarlık bir masraf daha çıkartıyor. Kişisel hava yastığının mart ayında ön siparişe açılacağı belirtiliyor.

İşte dünyanın ilk giyilebilir hava yastığı

Etiketler: Giyileblir
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