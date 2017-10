İşte dünyanın en iyi Android uygulamaları

Google'ın Haziran'da ortaya çıkardığı Android Excellence programı, en iyi uygulamaları ve oyunları bir araya toplayan yeni bir bölüm ortaya çıkarıyordu.

Editörün Seçimi bölümünün farklı bir sürümü olan Android Excellence'in sonbahar seçimleri, "harika tasarımları, ilgi çekici kullanıcı deneyimleri ve yüksek performansları" nedeniyle seçildiler. Koleksiyon içerisinde Asphalt 8: Airborne gibi bazı tanıdık yüzler olsa da, muhtemelen duymadıklarınız da var. İşte Sonbahar 2017 listesi.





Android Excellence Uygulamalar

Agoda

AlarmMon

Bring!

CastBox

Email by Edison

Eve

Fotor

Mint

Money Lover

Onefootball

Robinhood

Viki

Android Excellence Oyunlar

Asphalt 8

Bubble Witch 3 Saga

Castle Creeps

Crab War

Crash of Cars

Dan the Man

Dawn of Titans

Dream Defense

Iron Marines

Karma. Incarnation 1.

Postknight

Sky Force Reloaded

Zombie Age 3



