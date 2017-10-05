İşte dünyanın en iyi Android uygulamaları

Google'ın Haziran'da ortaya çıkardığı Android Excellence programı, en iyi uygulamaları ve oyunları bir araya toplayan yeni bir bölüm ortaya çıkarıyordu.
Editörün Seçimi bölümünün farklı bir sürümü olan Android Excellence'in sonbahar seçimleri, "harika tasarımları, ilgi çekici kullanıcı deneyimleri ve yüksek performansları" nedeniyle seçildiler. Koleksiyon içerisinde Asphalt 8: Airborne gibi bazı tanıdık yüzler olsa da, muhtemelen duymadıklarınız da var. İşte Sonbahar 2017 listesi.
Android Excellence Uygulamalar
Agoda
AlarmMon
Bring!
CastBox
Email by Edison
Eve
Fotor
Mint
Money Lover
Onefootball
Robinhood
Viki
Android Excellence Oyunlar
Asphalt 8
Bubble Witch 3 Saga
Castle Creeps
Crab War
Crash of Cars
Dan the Man
Dawn of Titans
Dream Defense
Iron Marines
Karma. Incarnation 1.
Postknight
Sky Force Reloaded
Zombie Age 3
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