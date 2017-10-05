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    Hürriyet >Teknoloji>İşte dünyanın en iyi Android uygulamaları

    İşte dünyanın en iyi Android uygulamaları

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 07:33 | Son Güncelleme:

    Google, yeni Android Excellence programı kapsamında en kaliteli Android oyunlarını ve uygulamalarını böyle sıraladı!

    Google'ın Haziran'da ortaya çıkardığı Android Excellence programı, en iyi uygulamaları ve oyunları bir araya toplayan yeni bir bölüm ortaya çıkarıyordu.

    Editörün Seçimi bölümünün farklı bir sürümü olan Android Excellence'in sonbahar seçimleri, "harika tasarımları, ilgi çekici kullanıcı deneyimleri ve yüksek performansları" nedeniyle seçildiler. Koleksiyon içerisinde Asphalt 8: Airborne gibi bazı tanıdık yüzler olsa da, muhtemelen duymadıklarınız da var. İşte Sonbahar 2017 listesi.

    İşte dünyanın en iyi Android uygulamaları

     

    Android Excellence Uygulamalar

    Agoda
    AlarmMon
    Bring!
    CastBox
    Email by Edison
    Eve
    Fotor
    Mint
    Money Lover
    Onefootball
    Robinhood
    Viki

     

    Android Excellence Oyunlar

    Asphalt 8
    Bubble Witch 3 Saga
    Castle Creeps
    Crab War
    Crash of Cars
    Dan the Man
    Dawn of Titans
    Dream Defense
    Iron Marines
    Karma. Incarnation 1.
    Postknight
    Sky Force Reloaded
    Zombie Age 3

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    Etiketler: android , oyun , uygulama , telefon , google
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