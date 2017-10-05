İşte dünyanın en hızlı SUV’u

Stelvio Quadrifoglio, pisti 7 dakika 51.7 saniyede turlayarak bir SUV tarafından ulaşılan en hızlı süreyi elde etti. Daha önce Giulia Quadrifoglio ile “dünyanın en

hızlı dört kapılı otomobili” unvanına hak kazanan Alfa Romeo, şimdi de Stelvio Quadrifoglio ile ‘dünyanın en hızlı SUV’u’ unvanını kazandı.

Tarihi zaferin sahibi Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio’da, 2.9 litre V6 Twin-Turbo motor görev yapıyor ve tam 510 beygir gücü sadece 150 milisaniyede vites değişimi gerçekleştirebilen 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarabiliyor.





