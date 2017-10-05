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İşte dünyanın en hızlı SUV’u

Emre ÖZPEYNİRCİ
05.10.2017 - 15:14 | Son Güncelleme:

ÜNLÜ İtalyan otomobil markası Alfa Romeo’nun SUV (4x4) modeli Stelvio Quadrifoglio, Almanya’nın efsanevi pisti Nürburgring Nordschleife’de büyük bir rekora imza attı.

Stelvio Quadrifoglio, pisti 7 dakika 51.7 saniyede turlayarak bir SUV tarafından ulaşılan en hızlı süreyi elde etti. Daha önce Giulia Quadrifoglio ile “dünyanın enİşte dünyanın en hızlı SUV’u
hızlı dört kapılı otomobili” unvanına hak kazanan Alfa Romeo, şimdi de Stelvio Quadrifoglio ile ‘dünyanın en hızlı SUV’u’ unvanını kazandı.

Tarihi zaferin sahibi Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio’da, 2.9 litre V6 Twin-Turbo motor görev yapıyor ve tam 510 beygir gücü sadece 150 milisaniyede vites değişimi gerçekleştirebilen 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarabiliyor.
İşte dünyanın en hızlı SUV’u

Etiketler: Alfa Romeo , Giulia Quadrifoglio , V6 Twin-Turbo
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