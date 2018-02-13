İşte dünyanın en çok dizüstü bilgisayar satan markası

Piyasa araştırma şirketinin raporuna göre, geçtiğimiz yıl içerisinde 164.7 milyon adetlik satış gerçekleştirildi. Yıldan yıla yüzde 2.1 artış görülürken, yüzde 0.7 oranındaki beklenti de aşılmış oldu. HP yine zirveyi bırakmazken yüzde 22.4’lük payın sahibi oldu. 2016 yılına göre yüzde 10.5 artış elde edilirken 40 milyon adetlik satışla yeni bir kilometre taşına erişildi.

Lenovo ise yıldan yıla yüzde 4.9’luk düşüş kaydetti. Asya ve Avrupa satışları artış gösterse de pazar payı yüzde 20.2’ye gerilemiş durumda. Kuzey Amerika hükümetinden ihale kapan ve Chromebook satışlarında başarı sağlayan Dell ise küresel sevkiyatlarını yüzde 0.5 artırdı. Üçüncü sıradaki yerini koruyan şirket yüzde 15.2’lik pazar payını elinde bulunduruyor.

2017’nin ikinci çeyreğinde yenilenen MacBook Pro ise Apple’ın sevkiyatlarını yüzde 18 artırmasına yardımcı oldu ve şirket tüm dizüstü bilgisayar markaları arasında en yüksek büyüme oranını elde etti. Şirketin pazar payı yüzde 9.6 olurken, 2016 yılına göre yüzde 1.3 artış sağlandı. Bu sayede Apple ASUS’u geçerek dördüncü sıranın yeni sahibi oldu.

shiftdelete'in haberine göre ASUS, son yıllarda ürün stratejisini değiştirerek düşük karlı modellerin üretimine geçti. Bu durum şirketin sevkiyatlarını da etkilemiş durumda. Şirketin pazar payı yüzde 9.5’e geriledi ve bir sıra gerileme ile beşinciliğe düşüldü. Son olarak Acer ise Chromebook pazarında agresif bir strateji izlerken pazar payını yüzde 8’de tuttu.