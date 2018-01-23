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İşte dünyanın 'çakma'sı en çok üretilen telefonu

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 07:06 | Son Güncelleme:

Sizce Çinlilerin en çok klonladığı ve 'çakma' modelini sattığı telefon markası hangisi?

Ortaya çıkan sonuçlarda en fazla klonu üretilen marka Samsung oldu. Şirketin cihazları sahte üretilmeye fazlaca müsait olunca sahte cihaz üreticileri bu fırsatı kaçırmıyorlar. Verilerde yer alan bilgilere göre sahte telefonların %36.23’ü Galaxy modellerinden biri olarak gözüküyor.

İşte dünyanın çakması en çok üretilen telefonu
Listede ağırlıklı olarak Samsung telefonları görüyoruz

Ayrıca %2.81 oranında Galaxy S7 klonu mevcut durumda. Aynı zamanda Galaxy S7 Edge‘nin Avrupa versiyonu listenin başında yer alıyor. Bunun dışında sahte iPhone cihazlar ise piyasının %7.72’sini elinde tutuyor. Ayrıca paylaşılan görsel ile 2017 yılının en fazla kopyalanan diğer cihazlarıda ortaya çıktı. Bunlar arasında Xiaomi Mi 5 (%1.92), OnePlus 3T (%2.00) gibi cihazlarda yer alıyor.

Etiketler: çin , telefon
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