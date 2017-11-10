İşte DirectX 12 ile gelen yenilikler

Windows 10 ile birlikte gelen DirectX 12, grafik işlemcilerden daha yüksek performans almak isteyen geliştiriciler için vazgeçilmez bir araç. Fall Creators Update ile birlikte DirectX 12'ye programlama hatalarını izleyip ortadan kaldırmaya yönelik bazı işlevler de eklendi.

Microsoft'tan Jacques van Rhyn'in DirectX Developers Blog'daki paylaşımına göre eklenen yeni işlevler, geliştiricilerin hangi komutların GPU'yu kilitlediğini bulmalarına yardımcı oluyor. Beraber kullanılmak üzere tasarlanan araçlar, özellikle "cihaz kaldırıldı" ve "cihaz kayıp" hatalarını çözerken işe yarıyor.





İlk araç, geliştiricilere kaynak belleğinin içeriğine ulaşma ve hatanın tam olarak nerede yaşandığını bulma fırsatı sunuyor. İkinci araç ise komutlara yönelik hata ayıklama yetenekleri sunuyor.

Van Rhyn, yeni araçların geliştiriciler için değerli olduğunu, bu sayede "bir hatanın kökenini araştırmak yerine, yüksek performanslı, güvenilir oyunlar" geliştirebileceklerini söylüyor.

Fall Creators Update, DirectX 12'deki birkaç hatayı da onarmış bulunuyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 9 İLGİNÇ APPLE GERÇEĞİ