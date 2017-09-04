İşte CSI Türkiye: 780 bin ‘darbe’ bulgusu incelendi

EN SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

“Kriminal incelemede dünyanın önde gelen ülkeleriyle aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Uygulamada ise çok daha öndeyiz. Ülkemizin bulunduğu coğrafya, yaşanan olaylar nedeniyle olaylara karşı daha pozitif refleks gösteriyoruz. Adli ve idari birimlerden gelen tüm bulgu, belge gibi materyalleri inceleyerek, olumlu veya olumsuz sonuçlandırarak ilgili yere iletiyoruz.

KUSURSUZ CİNAYET YOKTUR

En ufak bir delille aydınlatamayacağımız olay yok. Her suçlu mutlaka iz bırakır. Yeter ki olay yerinde tüm detaylar dikkatle incelensin, mutlaka bir ize ulaşılır. Bilinen deyimle ‘Kusursuz cinayet yoktur’. Şüpheli-katil mutlaka iz bırakmıştır. Bırakılan iz bize ulaştığı an sonuca gidilir. En ufak delilden şüpheliye ulaşılır.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbecilerin kullandığı veya yanında taşıdığı 84 bin 972 silah, Bilgisayarlı Kovan ve Mermi Çekirdeği İnceleme Sistemi’nde (BALİSTİKA) incelendi. Olay yerlerinden toplanan 5 bin 972 kovan ile eşleşme bulundu. BALİSTİKA incelemesinin yanı sıra 1985 belge, 728 biyolojik, 3 bin 87 iz, 1739 kimyasal ve 399 ses-görüntü ve data incelemesi yine Kriminal Daire laboratuvarlarında yapıldı.

Darbe girişiminin ardından toplam 13 bin 910 incelemede 760 bin 172 bulguya ulaşıldı. Parmak izi geliştirme laboratuvarında ise 8 bin 729 parmak izi incelemesi yapıldı.

SOMA, GAR VE SURUÇ’A ÖZEL EKİP

Soma maden faciası ile DEAŞ’ın Ankara Gar ve Suruç’taki canlı bomba saldırılarının ardından ölenlerin kimliklerini de Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan özel ekip belirledi. Olay yerinde toplanan cenazeler üzerinde yapılan DNA çalışması ve parmak izi taramalarıyla ölenlerin kimliğine ulaşıldı.

22 YILLIK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Faili meçhul cinayetler, kimliği belirlenemeyen cesetler, karanlıkta kalan olaylar da kriminal laboratuvarlarda aydınlatıldı. İzmir’de 1995 yılında dayısı tarafından öldürülen ve kemikleri yıllarca annesi tarafından saklanan Aynur Tunçdede cinayeti 22 yıl sonra kemiklerden elde edilen DNA profiliyle aydınlatıldı.

33 MİLYON PARMAK İZİ KAYITLI

Türkiye’de 33 milyon kişinin parmak izi, Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi’ne (APFİS) kayıtlı. Cinayet, hırsızlık, bombalı saldırı gibi olaylarda tespit edilen parmak izi, bu sistem üzerinden taranıyor. Şüphelinin bu sistemde kaydı varsa parmak izi 4 saniye içinde tespit edilerek kimliğine ulaşılıyor. Pasaport ve yeni kimlikler verilirken parmak izi alınıyor. Yeni çalışmayla, bu izlerin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

SERİ TECAVÜZCÜ 7 YIL SONRA DNA’DAN YAKALANDI

ANKARA’da 15 Ocak 2004’te meydana gelen cinsel taciz ve evden hırsızlık olayıyla ilgili evde yapılan incelemelerde çarşafta bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Ancak DNA eşleşmesinde hiçbir kimliğe ulaşılamadı. 7 yıl sonra 15 Ağustos 2011 tarihinde başkentte bir kadın daha tecavüze uğradı. Evde bulunan bornozda yapılan incelemede bulunan DNA örnekleri, 2004 yılındaki failin DNA örnekleriyle uyuştu. Bunun üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada Ankara’da farklı tarihlerde meydana gelen 4 tecavüz suçunun da aynı kişi tarafından işlendiği DNA örnekleriyle belirlendi. Kriminal inceleme ve soruşturma sonrası kimliği belirlenen M.A.’nın, 2004-2011 yılları arasında 6 tecavüz ve 3 cinsel taciz olayına karıştığı ortaya çıkarıldı. Tutuklanan M.A.’nın yargılaması sürüyor.

3 BOYUTLU İNCELEME

TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından tamamen milli imkânlarla geliştirilen Bilgisayarlı Kovan ve Mermi Çekirdeği İnceleme Sistemi’nde (BALİSTİKA), 1971 yılından bugüne polis bölgesinde meydana gelen olaylara ait 437 bin balistik bulgunun kaydı bulunuyor. Silah, kovan ve mermi çekirdeği 3 boyutlu incelenerek eşleşmesi sağlanıyor. Silahın daha önceki olaylarda kullanılıp kullanmadığı da yine bu incelemelerle ortaya çıkarılıyor.