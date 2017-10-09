İşte çıkarılan işçilerden sendika başkanına protesto

Kongre Meydanı'nda toplanan işçiler ve sendika üyeleri ile vatandaşlar çeşitli sloganlar atarak ve dövizler taşıyarak Kristal-İş Sendikası Trakya Şube binası önüne kadar yürüdü.



Yürüyüş sırasında ise bazı işçiler Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş'a tepki gösterdi. Ayrıca eşleri işten çıkarılan bazı kadınlar baygınlık geçirdi.

Çetintaş, burada bir konuşma yapmaya başladığı sırada bazı işçiler tepki göstererek sırtını döndü. İşçilere kendisine tepki gösterilmemesi için uyarılarda bulunan Çetintaş, konuşularak tüm sorunların çözülebileceğini ifade etti. Her zaman işçilerin yanında yer alarak meydanlarda olduklarını ifade eden Çetintaş, sorunu çözmek için burada bulunduklarını aktardı.



Birlik ve beraberlikten güç doğacağını anlatan Çetintaş, “Ben 1999 yılında 8 işçi için kellemi ortaya koydum ve onlar iş başı yaptı. Onun için diyorum ki öyle bir konuma geldik ki işçinin örgütü ile sendikası ile bu kadar çok birbirine tahammül edememesi konusunda, bundan en çok faydalanacak olan sermayedir. Bu desteği alabilmek için hepimiz birbirimize saygılı olarak eylemleri birlikte sorgulamak zorunluluğu var. Bir tarafı dışlayarak bu işin başarı sansı azdır.” dedi.



İşçiler adına konuşan Aydın Şahin ise işten çıkarmaların haksız ve hukuksuz olduğunu öne sürdü. Yeniden işlerine dönmek istediklerini belirten Şahin, evlerine ekmek götüremenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.



Konuşmaların ardından bir süre daha slogan atan grup, olaysız dağıldı.