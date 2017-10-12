Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>İşte CHP kulislerinde Ankara, İstanbul ve Bursa için konuşulan isimler

    İşte CHP kulislerinde Ankara, İstanbul ve Bursa için konuşulan isimler

    AA
    12.10.2017 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Yerel seçimlere uzun bir süre olmasına karşın CHP'de belediye başkan adaylarının konuşulduğu kulisler hareketlendi. Halk oylamasındaki sonuçları baz alarak her kesimden oy gelebilecek belediye başkan adaylarına yönelmeyi planlayan CHP'de, başkent için Mansur Yavaş, Fethi Yaşar ve Cengiz Topel Yıldırım ismi öne çıkıyor. Yine Ankara için konuşulan isimlerden Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi için aday yapılabileceği değerlendiriliyor. İstanbul için Akif Hamzaçebi, Engin Altay ve Gürsel Tekin isimleri öne çıkarken, İzmir'de Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kamil Okyay Sındır, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan konuşulan isimler arasında yer alıyor. CHP'de Adana için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Zihni Aldırmaz, Muğla'da Mehmet Kocadon, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Mersin'de İstemihan Talay ve Selçuk Dereli kulislerin en çok konuşulan isimleri...

    AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, 2019 yılı Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimler için diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de belediye başkan adaylıkları için bazı isimler şimdiden ön plana çıkıyor.

    Halk oylamasındaki sonuçları baz alarak her kesimden oy gelebilecek adaylara yönelmeyi planlayan CHP'de amaç daha fazla belediyeyi kazanmak. CHP'de, bu amaçla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluşan bir heyetin bazı büyükşehirlerde kanaat önderleriyle görüşmeler yaptığı ve nabız yokladığı biliniyor.

    CHP'de, AK Parti'li bazı belediye başkanlarına ilişkin istifa iddiaları gündemde tutularak, bu durumun oylara yansıma olasılıkları hesaplanıyor.

    ANKARA VE BURSA

    CHP'nin başkent için öne çıkan ismi, önceki seçimde aday olan Mansur Yavaş. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ı tercih edebileceği belirtilirken, yine Ankara için konuşulan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ise Bursa Büyükşehir Belediyesi için aday yapılabileceği belirtiliyor. İnce'nin göçmen olması ve bu bölgede tanınmasının avantaj yaratabileceği düşünülüyor.

    Ankara için öne çıkan diğer adayları ise Yenimahalle Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fethi Yaşar ile eski Ankaragücü Kulübü Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım.

    İSTANBUL... İLK AÇIKLAYAN HAMZAÇEBİ OLDU

    Diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı merak konusu.  Meclis Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

    CHP'de Grup Başkanvekili Engin Altay ile Gürsel Tekin isimleri de öne çıkıyor. Geçtiğimiz seçimlerde aday gösterilen Mustafa Sarıgül'ün ise yeniden Şişli'yi istediği belirtiliyor.

    İZMİR

    İzmir'de Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kamil Okyay Sındır, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan da Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı konusunda konuşulan isimler arasında.

    Büyük çekişmenin yaşanacağı İzmir'de öne çıkan isim ise Soyer. 2009 yerel seçimlerinde Seferihisar Belediye Başkanı olan Soyer, ilçeyi "Cittaslow" (yavaş kentler) arasına sokması ile Kılıçdaroğlu'nun dikkatini çekmeyi başardığı konuşuluyor.

    ADANA, MERSİN, ANTALYA

    Adana için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ismi kulislerde konuşulurken, Aytaç Durak'ın görevinden alınmasından sonra 2010-2014 yılları arası Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görev yapan Zihni Aldırmaz'da öne çıkan bir diğer isim.

    Antalya Büyükşehir için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muğla için mevcut başkan Osman Gürün ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mersin'de eski Kültür Bakanlarından İstemihan Talay ile Çankaya İlçe Başkanı ve eski hakem Selçuk Dereli kulislerin en çok konuşulan isimlerinden.

    CHP kulislerinin tartışmasız en net isimleri ise Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yakınlıkları ile tanınan ve takdirini kazanan iki ismin tekrar aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.


     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: yerel seçim , CHP , Mansur Yavaş , Mustafa SArıgül , Muharrem İnce , Akif Hamzaçebi , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri