İşte CHP kulislerinde Ankara, İstanbul ve Bursa için konuşulan isimler

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, 2019 yılı Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimler için diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de belediye başkan adaylıkları için bazı isimler şimdiden ön plana çıkıyor.

Halk oylamasındaki sonuçları baz alarak her kesimden oy gelebilecek adaylara yönelmeyi planlayan CHP'de amaç daha fazla belediyeyi kazanmak. CHP'de, bu amaçla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluşan bir heyetin bazı büyükşehirlerde kanaat önderleriyle görüşmeler yaptığı ve nabız yokladığı biliniyor.

CHP'de, AK Parti'li bazı belediye başkanlarına ilişkin istifa iddiaları gündemde tutularak, bu durumun oylara yansıma olasılıkları hesaplanıyor.

ANKARA VE BURSA

CHP'nin başkent için öne çıkan ismi, önceki seçimde aday olan Mansur Yavaş. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ı tercih edebileceği belirtilirken, yine Ankara için konuşulan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ise Bursa Büyükşehir Belediyesi için aday yapılabileceği belirtiliyor. İnce'nin göçmen olması ve bu bölgede tanınmasının avantaj yaratabileceği düşünülüyor.

Ankara için öne çıkan diğer adayları ise Yenimahalle Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fethi Yaşar ile eski Ankaragücü Kulübü Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım.

İSTANBUL... İLK AÇIKLAYAN HAMZAÇEBİ OLDU

Diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı merak konusu. Meclis Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

CHP'de Grup Başkanvekili Engin Altay ile Gürsel Tekin isimleri de öne çıkıyor. Geçtiğimiz seçimlerde aday gösterilen Mustafa Sarıgül'ün ise yeniden Şişli'yi istediği belirtiliyor.

İZMİR

İzmir'de Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kamil Okyay Sındır, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan da Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı konusunda konuşulan isimler arasında.

Büyük çekişmenin yaşanacağı İzmir'de öne çıkan isim ise Soyer. 2009 yerel seçimlerinde Seferihisar Belediye Başkanı olan Soyer, ilçeyi "Cittaslow" (yavaş kentler) arasına sokması ile Kılıçdaroğlu'nun dikkatini çekmeyi başardığı konuşuluyor.

ADANA, MERSİN, ANTALYA

Adana için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ismi kulislerde konuşulurken, Aytaç Durak'ın görevinden alınmasından sonra 2010-2014 yılları arası Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görev yapan Zihni Aldırmaz'da öne çıkan bir diğer isim.

Antalya Büyükşehir için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muğla için mevcut başkan Osman Gürün ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mersin'de eski Kültür Bakanlarından İstemihan Talay ile Çankaya İlçe Başkanı ve eski hakem Selçuk Dereli kulislerin en çok konuşulan isimlerinden.

CHP kulislerinin tartışmasız en net isimleri ise Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yakınlıkları ile tanınan ve takdirini kazanan iki ismin tekrar aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.







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