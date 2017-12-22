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    İşte çerçevesiz Nokia 9

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 06:45 | Son Güncelleme:

    Çift ön kamera ve çerçevesiz tasarıma işaret eden yeni render, daha önceki sızıntılar ile uyuşmuyor.

    2018'de piyasaya sürülecek ilk amiral gemisi telefonlardan biri büyük ihtimalle Nokia 9 olacak ve yeni bir sızıntı sayesinde cihazın nasıl bir tasarımı olacağını görebilirsiniz. Aşağıda gördüğünüz render, Weibo'da görüldi ve 91mobiles tarafından paylaşıldı. Cihazın sağ ve sol çerçeveleri neredeyse yok denecek kadar ince, üst ve alt çerçeveler ise Galaxy S8'in tasarımını andırıyor. Marka diğer amiral gemilerini takip ederek 18:9 en/boy oranını seçmiş gibi görünüyor.

    Daha önce duyduğumuz bazı söylentiler, parmak izi okuyucusunun cihazın arka yüzünde olacağını iddia ediyordu. Bu render da gördüğünüz gibi ön yüzde Nokia home tuşu ve parmak izi okuyucusu görünmüyor.
    İşte çerçevesiz Nokia 9
    Daha önce gördüğümüz render sızıntılarından farklı olarak, cihazın çift arka kamerasına çift ön kamera da katılmış gibi görünüyor. Ayrıca önceki render'larda kıvrımlı bir ekran görünürken, bu fotoğrafta düz bir ekran bulunuyor. Bu da sızıntıların tutarlılığını şüpheye düşürüyor. Ama yine de şimdiye dek gördüğümüz tüm render'ların birer prototipe ait olma ihtimali de yüksek.

    Kısacası, şimdilik bu gibi sızıntılara dayanarak kesin sonuçlara varmanın doğru olmayacağını söyleyebiliriz. Söylentilere göre Nokia 9'un resmi olarak açıklanması 19 Ocak'ta gerçekleşecek. Bazı tahminler cihazın CES 2018'den bile önce duyurulabileceğini söylüyor.

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    Etiketler: abd , telefon
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