Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İşte caninin son hali

    İşte caninin son hali

    DHA
    09.11.2017 - 10:31 | Son Güncelleme:

    İnfaz görüntülerini internette yayınlanıp canlı olarak yakalanan ilk DEAŞ terör örgütü üyesi Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin sorgusu sürüyor. Parmak içi alınması için Emniyet'e getirilen Ali'nin son hali de fotoğraflandı.

    DEAŞ terör örgütünün yayınladığı infaz görüntülerinde öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman’ı kafasına silahla ateş ederek öldüren ve görüntüleri sosyal medyada terör örgütünün propagandası haline getiren Irak uyruklu örgüt üyesi Abdulkhaleq Abdulqader Ali parmak izi alınması için Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.  Parmak izinin alınmasının ardından DEAŞ’lı terörist,sorgulanmak üzere tekrar Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ali'nin son hali de fotoğraflandı.

    KAYSERİ'DE YAKALANMIŞTI

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2016 yılında DEAŞ terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman’ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden ve bu infaz görüntülerini DEAŞ terör örgütünün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali’nin yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığı ve Kayseri’ye geldiğini belirleyerek operasyon başlatmıştı. Yapılan operasyon kapsamında DEAŞ’lı terörist polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalanmıştı. Operasyonu genişleten ekipler örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirlenen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais’i yakalayarak, gözaltına almıştı. Abdulkhaleq Abdulqader Ali’nin, infaz görüntüleri internette yayınlanıp canlı olarak yakalanan ilk DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.

    Etiketler: katil
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri