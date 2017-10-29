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    İşte bombacılar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    29.10.2017 - 21:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında, bir otomobil ve motosiklette ele geçen bombalarla ilgili gözaltına alınan bombacı çiftin fotoğrafları ortaya çıktı. Bombacıların Türk asıllı Avusturya vatandaşı oldukları iddia edildi. DEAŞ bombacılarının Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını hedef alacakları öne sürülmüştü. 

    İşte bombacılarTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Esenyurt'ta 2 evde meydana gelen patlamaların ardından başlattığı çalışmada, evlerde DEAŞ üyelerinin kaldığını ve bombalı eylem hazırlığında olduklarını belirlemişti. Bomba doldurdukları otomobilin izi Bayrampaşa'da bir AVM'de bulunmuş, 4 kişi araçtan uzaklaşmak için hareket ettiklerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmışlardı. Kaçmaya çalışan DEAŞ üyelerinden biri bacağından vurularak hastaneye kaldırılmıştı. 

    66 BOMBA BULUNDU

    Polis, otoparkta bomba yüklü sadece bir otomobil olmadığını, ikinci DEAŞ üyesinin otoparka getirdiği motosiklette de bomba olduğunu belirlemişti. Her iki araçta 66 el yapımı, uzaktan kumandalı parça tesirli bomba bulunmuştu. Gözaltına alınan DEAŞ üyelerinden ikisinin isminin M.P ve eşi S.P olduğu belirlendi. DEAŞ üyelerinin Türk asıllı Avusturya vatandaşı olduğu öne sürülürken, çiftin 5 yıldır Arnavuktöy'de yaşadıkları belirlendi. DEAŞ üyelerinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını hedef alacakları öne sürüldü. 

    CANLI BOMBA YELEKLERİ ÇIKMIŞTI

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonun ardından açıklama yapmış, 2 hücrenin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Araç içerisinde ve motorsiklet üzerinde yapılan incelemede uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı, el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 adet ateşli silah ve bu silaha ait çok sayıda dolu fişek ele geçirilmiştir.” demişti.  

     

    Etiketler: bombacı
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