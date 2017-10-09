İşte BlackBerry'nin yeni canavarı: BlackBerry Motion

BlackBerry, 2016'da telefon üretme işini bırakıp kendini tamamen yazılım sektörüne adadığını duyurmuştu. Ancak gerçek BlackBerry markası, Çinli firma TCL ile ortak çalışmaya ve yeni telefonlar üretmeye devam ediyor.

Bu senenin başında piyasaya sürülen BlackBerry KeyOne, artık kimsenin yer vermediği fiziksel klavyesiyle belirli bir başarı düzeyine ulaşmıştı. Şimdi ise KeyOne'ın devamı olan BlackBerry Motion, bir kez daha nostaljiden vazgeçerek tamamen dokunmatik ekranla karşımıza çıktı.





Android Central ve The Verge'e göre Dubai'de GITEX Technology Week'te resmi olarak tanıtılan BlackBerry Motion, 5,5 inç'lik ekran, Snapdragon 625 SoC, 4GB RAM, 32GB dahili depolama ve 4.000mAh pil ile geliyor. 1.000 dolarlık iPhone X gibi canavarların karşısında Motion'ın 460 dolarlık fiyatı oldukça uygun.

Telefon Android Central'a göre öncelikle "seçili pazarlarda" satışa sunulacak. Bu pazarlar arasında "Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu pazarları ve Suudi Arabistan" var.



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