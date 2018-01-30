İşte bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olan programlar

Eğer bilgisayarınız geçen zaman içerisinde git gide daha yavaş açılmaya başladıysa, sorun Windows'un başlangıcına yerleşen programlardan kaynaklanıyor olabilir. Başlangıçta açılan programların ayarlarını tek tek değiştirmek yerine, Windows'un özelliğini kullanarak bilgisayarınızın açılışını hızlandırabilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken Görev Yöneticisi > Başlangıç sekmesini ziyaret etmek. Burada hangi programların Windows açılırken açılmasına izin verildiğini ve sistem ağırlıklarını görebilirsiniz. Buradan yükü ağır olan, istemediğiniz veya kullanmadığınız programların başlangıçta otomatik olarak açılmasını önleyebilirsiniz.

Gizli Başlangıç Programları



Eğer daha detaylı bir tarama ile gizli başlangıç programlarını da durdurmak istiyorsanız, Microsoft'un geliştirdiği resmi Autoruns programını kullanabilirsiniz. Programı admin olarak açıktan sonra 'Logon' sekmesine gidin ve buradan başlangıçtan kaldırmak istediğiniz programların yanındaki işareti kaldırın.

Bilinen Başlangıç Şüphelileri



Oyun İstemcileri: Steam, GOG Galaxy, Origin ve Battle.net gibi uygulamalar sadece başlangıca yerleşmekle kalmıyor, ayrıca farklı istemcilerde çalışan oyunları yavaşlatabiliyor.



Yazışma Programları: Skype ve Discord gibi yazılımlar kurulurken varsayılan olarak başlangıca yerleşirler. Discord, özellikle nispeten eski bilgisayarlarda yavaşlamaya sebep olurken, Skype'ın da sorunlu ve bug'lı bir uygulama olduğu biliniyor.

Adobe Programları: Adobe Reader başlangıca yerleşen ve her şeyi ağırlaştıran en büyük şüphelilerden biri, eğer yukarda bahsettiğimiz yöntemlerle Adobe Reader'ı görürseniz mutlaka başlangıçtan kaldırın.



Bulut Depolama Programları



OneDrive, Dropbox ve Google Drive masaüstü uygulamaları da kurulurken varsayılan olarak kendilerini başlangıca yerleştirirler. Özellikle ortak ağ klasörleriniz varsa, burada bulunan dosyaların güncellenmesi sadece başlangıcı yavaşlatmakla kalmayacak, internetinizi de yavaşlatacaktır.

Apple Araçları



Apple artık QuickTime'ı desteklemiyor, zaten Windows 10'un dahili oynatıcıları ve tarayıcıların oynatıcıları artık kendi başlarının çarelerine bakabiliyor. QuickTime'ı tamamen silmek isteyebilirsiniz.



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