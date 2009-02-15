İşte Beşiktaş, işte Trabzonspor, işte futbol

Kadir Esaspehlivan yazıyor İşte Avrupa’dan futbol

Ve bir klasik ev sahibi ve bir klasik deplasman takımı seyrettik bu akşam.

Her iki takımı da tebrik ediyorum.

Futbola dair her şeyi seyrettim kendi adıma.

Beşiktaş hücum üstüne hücum yaptı, Trabzonspor var gücü ile kalesini savundu.

Ve kontra atak ve gol.

Beşiktaş çok iyi hücumlar yaptı ve kanatları çok iyi kullandı.

Alan boşaltmalar yerinde ve zamanında yapılarak şut menziline çok girdiler.

Trabzonspor boş alanlara koşup, top alan Beşiktaşlı futbolculara çok iyi perdeleme yaparak pas yapmalarını engelledi.

Yapılan ortaları çok iyi karşılayan Trabzonspor, her topu uzaklaştırdıkça daha da güç kazandı.

Trabzonspor’da Kaptan Hüseyin bazı pozisyonlarda yerinde müdahaleler yaptı ama yinede bu maç için çok ağır kaldı.

Gökhan gole kadar ve golden sonrada takımına çok fazla destek olmadı.

Hava toplarında çok ağır kaldı, Yattara’ya hava toplarını indirmesi gerekiyordu, olmadı.

Umut, soğuk havadan olması gerek, maça bir türlü ısınamadı.

O beklediğimiz Umut’tan eser yoktu sahada.

Alanzinho ile beraber Yattara’nın yan yana neler yapabileceğini çok merak ediyordum ama bir pozisyon beraber oynadılar ve Yattara oyundan alındı.

Bence bu akşamki maçın tek hatası Yattara’nın oyundan alınması idi.

Zaten O da oyundan alınırken itiraz edercesine hareketleri vardı.

Yattara’nın daha fazla küstürülmemesi gerekiyor.

Ersun Yanal’ın bunu fark edememesi beni hayrete düşürüyor.

Neyse her şeye rağmen son haftaların en güzel maçını seyrettim.

Her iki takım futbolcularına da çok teşekkür ederim.

Ancak bu kadar centilmen olabilirdi futbolcular.

Hiçbir düdüğe itiraz edilmedi, hiçbir pozisyona itiraz edilmedi.

Hiçbir faule itiraz edilmedi.

Her iki takım oyuncuları da maruz kaldıkları faullerde soğukkanlı davranıp tam bir profesyonel gibi olayları karşıladılar.

Helal olsun. Hepinize helal olsun.

Döktüğünüz terin karşılığını aldınız.

Kaybeden olmadı.

Her takımda sizler gibi futbolcular görmek en büyük hayalimiz.

Bizlere bu akşam seyrine doymadığımız bir maç seyrettirdiğiniz için teşekkürler.

Her maçınız böyle heyecanlı, böyle coşkulu geçsin.

Teşekkürler.