İşte, baştan aşağı yenilenen Peugeot 508!

PSA Grubu’nun hatcback ve Crossover/ SUV ağırlıklı ürün yelpazesinde uzun süredir eksikliği hissedilen D sınıfı sedan modellerden ilki olan 508, Cenevre öncesi en azından dış ve iç tasarım ayrıntılarıyla karşımıza çıktı.
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