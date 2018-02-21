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İşte, baştan aşağı yenilenen Peugeot 508!

Hürriyet Oto
21.02.2018 - 09:37 | Son Güncelleme:

Son yıllarda hızla güçlenen, bünyesine Alman Opel’i de katan Fransız Peugeot, tüm ödülleri toplayan 3008 ve 5008 modellerinden sonra merakla beklenen 508 modelini tamamen yeniledi.

PSA Grubu’nun hatcback ve Crossover/ SUV ağırlıklı ürün yelpazesinde uzun süredir eksikliği hissedilen D sınıfı sedan modellerden ilki olan 508, Cenevre öncesi en azından dış ve iç tasarım ayrıntılarıyla karşımıza çıktı.

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Etiketler: Alman Opel
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