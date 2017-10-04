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    İşte AK Parti'nin Başakşehir Belediye Başkan adayı

    DHA
    04.10.2017 - 15:35 | Son Güncelleme:

    Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir'de AK Parti'nin yeni belediye başkan adayı, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu oldu. 

    Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olmasının ardından gözler Uysal'dan boşalan koltuğa çevrildi. Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçim bugün yapılıyor.

    Seçimde AK Partinin adayı Yasin Kartoğlu, CHP'nin adayı ise Abdulhadi Akmugan... 37 üyeli Başakşehir Belediyesi Meclisi'nde 25 AK Partili, 12 CHP'li üye bulunuyor.

    İşte AK Partinin Başakşehir Belediye Başkan adayı
    Yasin Kartoğlu

    Etiketler: Mevlüt Uysal , Başakşehir , Başakşehir Belediye Başkan adayı , Başakşehir Belediye Başkanı , Yasin Kartoğlu
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