İşte AK Parti'nin Başakşehir Belediye Başkan adayı

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olmasının ardından gözler Uysal'dan boşalan koltuğa çevrildi. Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçim bugün yapılıyor.
Seçimde AK Partinin adayı Yasin Kartoğlu, CHP'nin adayı ise Abdulhadi Akmugan... 37 üyeli Başakşehir Belediyesi Meclisi'nde 25 AK Partili, 12 CHP'li üye bulunuyor.
Yasin Kartoğlu