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    İşte Barzani'nin oy pusulası

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 00:32 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 00:33

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 25 Eylül’deki tartışmalı bağımsızlık referandumu öncesi örnek oy pusulası yayınladı. Seçmenlere yöneltilen soru şöyle: “Kürdistan Bölgesi ve bölge idaresinin dışında kalan Kürdistanlı yörelerin bağımsız devlet olmasını istiyor musunuz?”

    IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül’de bağımsızlık için referanduma gitmeye hazırlanırken, Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun resmi internet sitesinde dün örnek oy pusulası yayınladı. Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere dört dilde basılan pusulada, “Kürdistan Bölgesi ve bölge idaresinin dışında kalan Kürdistanlı yörelerin bağımsız devlet olmasını istiyor musunuz?” sorusu yer aldı.

    Oy pusulasında yer alan soruda, ‘Irak vurgusu’ yapılmaması akıllarda soru işareti yarattı. Rudaw’da yer alan habere göre; IKBY’ye bağlı Duhok, Erbil, Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerinin dışında, Kürdistan Bölgesel Yönetimi dışında referanduma katılma talebinde bulunan yerel yönetimlerin de bağımsızlık referandumuna katılacağı bildirildi. Referandum Komisyonu, önceki gün Şengal ve Kerkük’te de seçim ofisleri kurulacağını ilân etmişti.

    İşte Barzaninin oy pusulası

    ‘TARTIŞMALI BÖLGELER’
    IKBY’nin referandum kararı almasının ardından Irak’ta ‘tartışmalı bölgeler’ krizi yaşanmıştı. Türkmen kenti Kerkük’te İl Meclisi ‘Bağımsız Kürdistan’ referandumuna katılma kararı almıştı. Ankara bu hamleye çok sert tepki göstermişti. Kerkük İl Meclisi’nin tek taraflı oylaması Türkmen ve Arap meclis üyeleri tarafından boykot edilmişti. Kürt Bölgesel Yönetimi, Musul’un kuzeyi ve Kerkük’ün ardından Türkmen nüfusun yoğun olduğu Tuzhurmatu için de tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulunmuştu.

    'BAĞAMSIZLIKTAN SONRA GÖREVİM TAMAMLANIYOR'
    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Suudi Al Arabia gazetesine verdiği mülakatta, “Bağımsızlığı elde ettiğimiz an görevim tamamlanıyor” dedi. Barzani, “Irak’la modern, demokratik ve federal bir devlet kurulması üzerine anlaşmıştık ancak mevcut durumda dini ve belli bir grubun üzerine kurulmuş bir devlette yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

    Etiketler: Mesud Barzani , Referandum , gazetehaberleri
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