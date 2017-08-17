İşte Barcelona'yı kana bulayan saldırgan!

El Pais'e konuşan güvenlik kaynakları, kentin en ünlü alışveriş caddelerinden La Rambla'da yayalara yönelik terör saldırısını gerçekleştiren kişilerin, daha sonra yakınlardaki El Raval semtinde bir bar-restorana daldıklarını iddia etti.

AA'nın haberine göre ise Resmi Katalan televizyonu silahlı birkaç kişi Las Ramblas'taki Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıkları iddia edildi.

İspanyol polisi ise İspanyol basınında yer alan iddiaları yalanlayarak herhangi bir rehin alma durumu olmadığını açıkladı.

İspanyol basını, grafikteki adrese saldırı olduğunu iddia etmişti.

Minibüslü saldırgana ait olduğu iddia edilen fotoğraf

İSPANYOL GAZECİDEN SON BİLGİLER

İspanyol gazeteci Felix Flores ise NTV kanalına bağlanarak verdiği bilgilerde ilk saldırının beyaz bir minibüsle gerçekleştiğini ve sürücünün minibüsü kalabalığın üzerine sürdüğünü söyledi.



İspanya'da minibüsle saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Ayrıntılar geliyor…