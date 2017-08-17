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    İşte Barcelona'yı kana bulayan saldırgan!

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 18:51Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 21:39

    Barcelona’da bir minibüsün kalabalığın arasına dalmasından sonra iki silahlı kişinin bir restorana girdiği, restoranın ise bir Türk restoranı olduğu iddia edilmişti. İspanyol polisi ise yaptığı açıklamada, İspanyol basınında yer alan iddiaların aksine bölgede herhangi bir rehine durumunun söz konusu olmadığını söyledi. Saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin ise polisle girdiği silahlı çatışmanın ardından öldüğü belirtildi.

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    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...
    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...
    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...
    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...

    El Pais'e konuşan güvenlik kaynakları, kentin en ünlü alışveriş caddelerinden La Rambla'da yayalara yönelik terör saldırısını gerçekleştiren kişilerin, daha sonra yakınlardaki El Raval semtinde bir bar-restorana daldıklarını iddia etti.

    AA'nın haberine göre ise Resmi Katalan televizyonu silahlı birkaç kişi Las Ramblas'taki Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıkları iddia edildi. 

    İspanyol polisi ise İspanyol basınında yer alan iddiaları yalanlayarak herhangi bir rehin alma durumu olmadığını açıkladı. 

    SON DAKİKA... Barcelonada minibüs kalabalığın arasına daldı... Çok sayıda yaralı varSON DAKİKA... Barcelona'da minibüs kalabalığın arasına daldı... Çok sayıda yaralı var

    İşte Barcelonayı kana bulayan saldırgan

    İspanyol basını, grafikteki adrese saldırı olduğunu iddia etmişti.  

    İşte Barcelonayı kana bulayan saldırgan

    Minibüslü saldırgana ait olduğu iddia edilen fotoğraf

    İSPANYOL GAZECİDEN SON BİLGİLER

    İspanyol gazeteci Felix Flores ise NTV kanalına bağlanarak verdiği bilgilerde ilk saldırının beyaz bir minibüsle gerçekleştiğini ve sürücünün minibüsü kalabalığın üzerine sürdüğünü söyledi.

    İşte Barcelonayı kana bulayan saldırganİspanya'da minibüsle saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. 

    Ayrıntılar geliyor…

    Etiketler: İspanya , Barcelona , saldırı , son dakika
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