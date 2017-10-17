İşte Audi A7'nin ilk görüntüsü!

Fotoğrafta görüldüğü üzere, yeni A7‘nin tasarımı mevcut aracın tasarımından pek farklı değil. Audi’nin son 10 yılda otomobil tasarımına yönelik sergilediği evrimsel yaklaşımı göz önünde bulundurunca, bu durum oldukça normal karşılanıyor.

Audi, aracın detayları hakkında hiçbir bilgi vermezken; yeni A7’nin henüz duyurulan A8’den tasarım anlamında birkaç ipucu alacağını beklemek mümkün. Ayrıca A7 ile birlikte, yeniden tasarlanan A6’dan neler bekleyebileceğimize yönelik bir ön görüş elde etme olanağımız var. Aracın S ve RS versiyonları da kısa bir süre sonra gelecek.

Genel olarak A7 ve A6 sedan ikilisi beğenilen modeller; hızlı ve konforlu olmalarının yanı sıra çekici kabinlerinde son derece kaliteli materyallere ev sahipliği yapmaktalar.

A7’nin, yeniden tasarlanmış olan Mercedes-Benz CLS prototipi ile ciddi bir rekabet içinde olacağı açık. Ancak, “farklı olmaya cüret edenler” için yeni 6 Serisi Gran Turismo da her zaman düşünülebilir bir seçenek.

shiftdelete'in haberine göre Alman üretici, yeni A7’nin detaylarını 19 Ekim Perşembe günü açıklayacak ve yerel saatle 19:00’da başlayacak olan duyuruyu ilgilenenler için canlı olarak yayınlayacak.