İşte ASELSAN'ın yeni gözde silahı

UKSS alanında dünyadaki lider firmalardan ASELSAN, modern orduların değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu silah sistemleri, deniz platformları, taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve tank gibi hareketli platformlarla stratejik alanların korunması amacıyla sabit platformlar için taktik ihtiyaçlara uygun geliştirildi.



ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu silah sistemlerinden ayda 100'ün üzerinde üretebildiklerini söyledi.



Türkiye'de güvenlik güçlerinin belirlediği bir konfigürasyon çerçevesinde üretimlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Kaval, yurt dışı pazarlarda ise alıcı ülkelerin tercih ettiği silahlar çerçevesinde yeni konfigürasyonlar oluşturduklarını belirtti. Kaval, "Örneğin, Kazakistan'da Rus menşeli NSV silahıyla konfigüre ediyoruz. Tayland'a Sarp'ın 7,62 milimetrelik, döner tip 6 namlulu M134 olarak adlandırılan silahlı konfigürasyonuyla geldik. Bunu ilk kez burada sergiliyoruz. Bu silah küçük, 7,62 milimetre ama atış hızı çok yüksek. Bu yüksek atım hızı ve daha küçük kalibre silahla çalışmak isteyen müşterilere yönelik geliştirdiğimiz Sarp sistemimizin en son konfigürasyonu." dedi.







Aileye yeni bir ürün daha katılacak



Sarp'ın UKSS ailesinin en küçük üyesi olduğuna işaret eden Kaval, "Sonra Stamp geliyor 12,7 milimetreyle deniz platformları konfigürasyonu. Sonra 25 milimetre Stop ve 30 milimetre var. 30 milimetrenin adı ülkesine göre Muhafız ya da Smash oluyor. Dediğim gibi bu, bir aile. Şu anda fabrikada hazırlıklarını yapıyoruz, küçük bir versiyonu daha çıkacak. Adını henüz tam netleştirmedik belki Sarp-L olacak, belki Sarper olacak. Üzerindeki silahı 7,62 milimetre olarak düşünüyoruz." diye konuştu.



UKSS ailesini şu anda 13 ülkenin silahlı kuvvetlerinin kullandığını anlatan Kaval, "Bu, ihracattaki en başarılı ürünlerden birisi. Daha 2 gün önce Hırvatistan'daki Sahil Güvenlik Kuvvetleri gemisine 30 milimetre konfigürasyonunun ilk sistem teslimatı yapıldı. Gemi üzerine montajı tamamlandı. Malezya'ya 6 tane vermiştik, onun da 3'ü tamamlandı, dördüncüsüne devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Bölge taleplerine bakıldığında Endonezya, Tayland ve Malezya'daki potansiyeli yüksek gördüklerini dile getiren Kaval, şunları kaydetti:



"Özellikle deniz uygulamalarında, küçük botlarda ürünlerimiz ihtiyaçları karşılayabilir. Bu bölge adalar ülkesi. Adaların güvenliği konusunda da küçük botlara takılı bizim silah sistemlerimize ihtiyaç var. Fuarda da hem yeni geliştirdiğimiz Sarp'ı hem de döner 3 namlulu 'gatling gun' diye tabir ettiğimiz Stamp sistemini sergiliyoruz. Tamamen bu bölgedeki ihtiyaçları dikkate aldık."