İşte Ankara'ya cepheden ulaşan son bilgiler...

Hande Fırat şu bilgileri paylaştı: "Üç koldan 'çevreleme operasyonu' diyebiliriz. Şimdi Azez'den devam ediyor. Belli ki sonrasında dördüncü noktadan gelecek. Yorum yapmak açısından baktığımızda güneyden olacağını kestirmek zor değil. Tam bir kuşatma operasyonuna dönecek. Kıskaca alma operasyonu olarak bakabiliriz buna. Güneyden nereden girilecek? İdlib'te Türkiye'nin an itibarıyla 4 gözlem noktası var. Dolayısıyla buraya dönük de hazırlıkların tamamlandığı bilgisi elimizde var. Afrin'i çevreleyerek amaç hem sızıntıların engellenmesi hem göçü kontrol etmek.

BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Azez'de en son 848 rakımlı tepe an itibarıyla ele geçirildi bunun da altını çizelim. Burseya Dağı ya da yerel ifadeyle Barşah Dağı olarak da biliniyor. Kuşatma, çevreleme, lojistik destek almayı engelleme, sızıntıyı engelleme ve göçü kontrol etme gibi hedefler var.

Günlük 5-6 km gibi bir ilerleme hedefi var. Tabi hava şartlarına göre daha yavaş olabilecek. Özellikle önümüzdeki hafta sonuna doğru merkezde olunması gibi bir plan var. Başbakan Binali Yıldırım 4 aşama demişti. Dolayısıyla merkezlerin, yerleşim yerlerinin temizlenmesi, güvenliğin stabil hale getirilmesi ve operasyonun diğer unsurları... Dolayısıyla önümüzdeki hafta sonu da bu açıdan kritik.

KANDİL'DEN 500 TERÖRİST GÖNDERİLDİ

8-10 bin civarı terörist var demişti Başbakan Binali Yıldırım. Burada şunu söylemek lazım. Bir süre önce Kandil'den 500 teröristin gönderildiğini, silahlı eğitim verdiklerini, bununla birlikte bir takım DEAŞ'lıların para karşılığı YPG saflarına geçtiğini unutmamak lazım"

Hande Fırat, AA'nın, terör örgütü YPG'nin, rehin tuttukları DEAŞ'lı teröristleri Türk askeri ve ÖSO'ya saldırı karşılığında serbest bıraktıkları haberine vurgu yaptı.

Fırat, güvenlik güçlerinin elindeki bilgilere göre, YPG'nin ailesi bölgede olan DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini rehin aldığını, serbest bırakılan DEAŞ'lıları da Türk askerine saldırı için kullanmaya çalıştığını söyledi.

ROKETLER

Hatay ve Kilis'e yönelik roketli saldırılarla ilgili son bilgileri paylaşan Hande Fırat, "Roket saldırıları devam ediyor. Ellerinde 3-5 km menzilli, kolay kurulumlu roketler var. Kamyonetin arkasında taşınabiliyor. Bunlar da ciddi şekilde Türkiye tarafından takip ediliyor. İHA’lar havalanıyor ve yerleri tespit edilir edilmez imha ediliyor" dedi.