İşte Ankara kulislerinde konuşulanlar: İstifa etmeyenler..

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Erdoğan, bazı belediye başkanlarının istifada direndiğinin hatırlatılması üzerine de net konuşarak "Gereğini yapmayan olursa biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

Parti kurmayları, "İhraç olursa sadece partiden gitmiş olacak. Ve belediye başkanlığını bağımsız olarak yürütmeye devam edecek. Bizim istediğimiz bu değil. Belediyenin başından gitmesi lazım. Çünkü belediyelerde kalırsa bu isimler partimize zarar verirler" görüşünü dile getirdi.

Bu kapsamda, istifa etmeyen belediye başkanları ile ilgili ihraç mekanizması çalıştırılmayacak.

Bunun yerine İçişleri Bakanlığı devreye sokulacak. İlgili başkan ile ilgili inceleme ve ardından soruşturma başlatılacak. Başkanlar bu kapsamda görevden alınacak.

AK Parti'de, 2019 seçimlerine 1.5 yıl kala göreve gelen İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni başkanların istişareye önem vermesi ve sorun çıkarmaması ve kamuoyundan da destek görmeleri halinde yola devam edip aday gösterilecekleri de konuşuluyor.