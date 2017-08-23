İşte Android Oreo ile birlikte kullanacağınız yeni emojiler

Android'in en yeni sürümü Oreo işletim sistemine çok büyük yenilikler kazandırmıyor. Ancak çoğu akıllı telefon kullanıcısının sevdiği ve sıkça kullandığı bir şey, Android'le birlikte değişiyor: Yüz simgeleri.

Google bu değişikliği yapacağının haberini bizlere daha önce I/O etkinliğinde vermişti, yani kabarcık şekilli yüz ifadeleriyle ayrılacağımızı biliyorduk. Yeni tasarım, ifadeler arasındaki stili daha tutarlı bir hale getirirken çeşitliliği de daha iyi ifade ediyor.

Android O'da 69 yeni emoji de bulunuyor. İşte Android O'nun yenilediği yüz ifadelerinden bazıları:





