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    İşte Android Oreo ile birlikte kullanacağınız yeni emojiler

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 08:09Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 08:09

    Android Oreo ile telefonlarımızın önemli bir parçası olan yüz ifadeleri, yenileniyor! İşte kabarcık şekilli ifadelerin yerini alan yeni emoji'ler...

    Android'in en yeni sürümü Oreo işletim sistemine çok büyük yenilikler kazandırmıyor. Ancak çoğu akıllı telefon kullanıcısının sevdiği ve sıkça kullandığı bir şey, Android'le birlikte değişiyor: Yüz simgeleri.

    Google bu değişikliği yapacağının haberini bizlere daha önce I/O etkinliğinde vermişti, yani kabarcık şekilli yüz ifadeleriyle ayrılacağımızı biliyorduk. Yeni tasarım, ifadeler arasındaki stili daha tutarlı bir hale getirirken çeşitliliği de daha iyi ifade ediyor.

    Android O'da 69 yeni emoji de bulunuyor. İşte Android O'nun yenilediği yüz ifadelerinden bazıları:
    İşte Android Oreo ile birlikte kullanacağınız yeni emojiler

    Etiketler: android o , android oreo , google , emoji
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