İşte Android Oreo destekli akıllı saatler!

Akıllı saatlere sunulan Android Wear Oreo (8.0), 3 farklı titreşim seçeneği sunuyor. Ayrıca, yine bu sürümle gelen dokunmatik kilit özelliği ile kullanıcılar, yüzerken bile işlerini çok daha rahat bir şekilde halledebiliyor. Ek olarak güncellemeyle birlikte 7 farklı dil seçeneği de sunuldu.

Şirket, Android Oreo'nun dağıtımı devam ederken bir yandan da Android Oreo güncellemesi alan cihazları açıklamaya devam etti. En sonda da Google, Huawei Watch 2, Casio WSD-F20, Casio WSD-F10, Polar M600, ZTE Quartz and Mobvoi Ticwatch S & E. akıllı saatlerinin Android Wear Oreo aldığını duyurdu. Tabii ki tüm cihazlarda olduğu gibi şu ana kadar sektörde yer alan akıllı saatlerin tamamı Android Wear Oreo'yu almadı. İşte Android Wear Oreo alan ve alacak olan akıllı saatler!

Android Wear Oreo (8.0) alan akıllı saatler!

- Huawei Watch 2

- Casio PRO TREK Smart WSD-F20

- Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch

- Polar M600

- Mobvoi Ticwatch S & E

- ZTE Quartz

- LG Watch Style

- LG Watch Sport

- Louis Vuitton Tambour

- Fossil Q Founder 2.0

- Fossil Q Venture

- Fossil Q Marsha

- Fossil Q Wander

- Hugo BOSS BOSS Touch

- Gc Connect

- Guess Connect

- Michael Kors Sofie

- Michael Kors Access Bradshaw

- Misfit Vapor

- Michael Kors Access Dylan

- Montblanc Summit

- Movado Connect

- Nixon Mission

- TAG Heuer Tag Connected Modular 45

- Tommy Hilfiger 24/7 You

Android Wear Oreo (8.0) alacak olan akıllı saatler!

- Diesel Full Guard

- Emporio Armani Connected

- Fossil Q Control

- Fossil Q Explorist

- Michael Kors Access Grayson