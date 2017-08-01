İşte AMD'nin beklenen yeni Ryzen 3 işlemci serisi

AMD, European Hardware Association tarafından "En İyi Yeni Teknoloji" seçilen "Zen" çekirdek mimarisi temel alınarak geliştirilen ve uygun fiyatının yanı sıra sunduğu yüksek verimlilik ile dikkat çeken AMD Ryzen 3 masaüstü işlemci serisinin iki modelini piyasaya sürdü: AMD Ryzen 3 1300X ve AMD Ryzen 3 1200.

Bu iki Ryzen 3 işlemci, giderek büyüyen AM4 anakart ekosistemindeki yerini oyun ve işlemler için gerçek dört çekirdeği kilitsiz performansla alıyor.

Performans

Ryzen 3 ailesi, bütün Ryzen işlemci ailesinin desteklediği yeni AM4 platformu üzerinde çalışan, 2 adet 4 çekirdekli, 4 iş parçacıklı masaüstü işlemciden oluşuyor. Ryzen 3 1300X ve Ryzen 3 1200, eSpor oyunları ve genel uygulamalar için uygun performansı sunmak için tasarlandı. Dört fiziksel işlem çekirdeği sayesinde Ryzen 3 1300X ve Ryzen 3 1200, büyüleyici oyun performansı sunarken, rakiplerine göre çoklu işlem avantajı da sağlıyor. Bütün AM4 soket işlemciler gibi Ryzen 3 de çarpan kilitsiz performans sunuyor.

Ryzen 3 1300X, 3.5GHz taban frekansı sunarken, boost frekansında 3.7GHz ve yüksek kaliteli bir soğutma ve XFR sayesinde 3.9GHz gibi yüksek bir seviyeye de çıkabiliyor. 2Ryzen 3 1200 ise 3.1Ghz taban frekansı ve 3.4GHz boost frekansı sunuyor.

Tüm Ryzen serisi gibi bütün Ryzen 3 işlemciler, uygulama kullanımınızı öğrenen, gerçek bir yapay zeka barındıran sinir ağı sayesinde, iyi performans için işlemcinizin iş yükünü ayarlar. Buna ek olarak her bir Ryzen 3 işlemci, gelişmiş mimarisi ve ışık hızındaki tepki süresi ile AMD VR Ready'dir.





AMD Ryzen 3 İşlemci

AMD Ryzen 3 modelleri bugünden itibaren dünya çapında satışa sunularak lider üreticilerin hazırladığı X370 ile B350 ve A320 gibi genele uygun ve tüketici dostu fiyat aralıklarında bulunan anakart tasarımları ile raflarda yerini aldı.

Wraith Stealth & Max Termal Çözümleri

Ryzen 1300X ve Ryzen 1200 Wraith Stealth soğutucu ile sunuluyor. Bu yetenekli AMD termal çözümü, Wraith soğutucu ailesinin sessiz ve düşük profilli seçeneği. Buna ek olarak AMD, programlanabilir LED'li soğutucu Wraith Max soğutucunun da ayrı olarak satılmaya başlanacağını duyurdu. AM4, AM3 ve FM2 anakartlarla uyumlu olan Wraith Max soğutucu, Ryzen 7 1800X, 1700X ve Ryzen 5 1600X işlemcilerinde XFR'ı aktif hale getirmek için gereken yüksek kalite soğutmayı sağlarken bunu 38dBA'nın altında bir gürültü seviyesi ile başarıyor.

AM4 soket için AMD 7. Nesil A-Serisi & Athlon İşlemcileri

AMD aynı zamanda oldukça popüler 7. Nesil AMD A-Serisi masaüstü işlemcileri (kod adı 'Bristol Ridge') ve yeni AM+ uyumlu AMD Athlon X4 işlemcilerinin satışa sunulacağını da duyurdu. Üstün kilitsiz performans, giriş seviyesi PC'ler için verimlilik ve yüksek kalite bir deneyim sağlamak için üretilen 7. Nesil A-Serisi işlemciler, büyüleyici oyun deneyimi için Radeon™ grafik ve hızlı işlemler için dört çekirdekli bir mimari barındırıyor. 7. Nesil A-serisi, Athlon X4 ve Ryzen 3 işlemciler, kararlı ve olgun AM4 ekosistemini tamamlayarak, giriş seviyesi işlemcilerden, son teknoloji 8 çekirdek/16 iş parçacıklı Ryzen 7 1800X'e kadar ölçeklendirilmiş, geleceğe hazır tek platform olarak dikkat çekiyor.