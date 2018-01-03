İşte Akın Bey’in kamyoneti!

Mayıs ayından bu yana Akın Aydemir’in yönettiği Sterling Heights Fabrikası’nda daha önce Meksika’da üretilen pick-up (kamyonet) modeli Ram 1500’ün yeni

versiyonunun üretileceği resmi olarak açıklanmıştı.

İşte Akın Beyin fabrikasında üretilecek yeni RAM 1500’ün ilk casus fotoğrafları Detroit’in Güney Batısı’ndaki FCA’nın test merkezinde çekildi. Mart ayında satışa sunulması beklenen araç 13 Ocak’ta kapılarını açacak Detroit Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Akın Aydemir’in yönetttiği Sterling Heights Fabrikası 1953 yılında orduya jet motoru tedarik etme amacıyla Michigan’da kuruldu.







1980 yılında Volkswagen Grubu tarafından otomobil fabrikasında dönüştürülen tesis, 1983 yılında Chrysler tarafından satın alındı. Gelecek yeni nesil RAM 1500 modelinin üretimi bu fabrika gerçekleştirilirken bu yıl fabrikada çalışmak üzere 700 yeni işçi daha istihdam edilecek.







7 YIL DİREKTÖRDÜ

Tofaş’ın, Bursa fabrikasının 2010 yılından bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğünü başarıyla gerçekleştiren Akın Aydemir, mayıs 2017 itibarıyla, FCA’nın Michigan’daki Sterling Heights Fabrikası’nda Fabrika Direktörü olarak yeni görevine başladı.





Tofaş’ın dünyanın farklı ülkelerine sadece otomobil ve hafif ticari araç ihraç etmediğini vurgulayan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Fiat Chrysler Grubu içinde önemli noktalara Türk yönetici ihraç ettiklerini belirterek, “Bugün 7 ayrı markaya aynı anda üretim ve 80 ülkeye ihraç ediyoruz. 2010 yılından bu yana fabrikamızın başarısına büyük katkısı olan Akın Aydemir’in ABD’ye transfer olmasından ötürü tüm Tofaş Ailesi olarak büyük gurur duyuyoruz. Bu sadece Tofaş’ın değil tüm Türkiye’nin başarısıdır. Bugün Altın Seviye’de üretim yapan fabrikamızın direktörünü ABD’ye ihraç ederek Tofaş’ın ülkemizi temsilen dünya otomotiv sektöründeki konumunu pekiştiriyoruz” açıklamasını yapmıştı.



Akın Aydemir'in transferi geçen yıl Hürriyet Gazetesi'ne manşet olmuştu.





