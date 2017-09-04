İşte ‘Akdeniz’in yeni adresi

Bir süredir insanların ayağının kesildiği Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne gitmek için güçlü bir nedenimiz var artık... Zira Galatasaray Meydanı’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binası, yepyeni bir yaklaşımla yenilendi ve 13 Eylül’de açılıyor.

Yeni haliyle kapılarını ilk kez Hürriyet’e açan binayı Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Genel Müdürü Tülay Güngen ile gezdik. Hemen belirtelim, şeffaf kurgusuyla bulunduğu meydanla, caddeyle ‘gerçekten’ bütünleşen, hayli davetkâr bir binayla karşılaşacaksınız. Üstelik daha önce Yapı Kredi’nin 4. Levent’teki genel müdürlük binasının önünde sergilenen Türkiye’nin en ünlü heykeli olan İlhan Koman’ın ‘Akdeniz’i de artık burada insanları kucaklayacak.

Teğet Mimarlık- Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar tarafından tasarlanan binanın cadde ve Galatasaray Lisesi tarafı tamamen şeffaf camla kaplanmış. Cadde tarafındaki girişte 3-4 metre genişliğinde, adeta ikinci bir cadde gibi ferah bir ‘portiko’ (sundurma) var. Giriş katında tüm YKY kitaplarını bulabileceğiniz, işlevsel ve şık tasarımıyla insanın içini açan bir kitapevi bulunuyor. İçinde çay-kahve içebileceğiniz küçük bir kafenin de yer aldığı kitabevinde çocuk kitapları için özel bir bölüm ayrılmış, ayrıca çocuk etkinlik alanı da var. Kitapevinin asma katında ise okuma alanı mevcut.

Binanın lise tarafından tırmanması kolay merdivenlerle üst katlara çıkılıyor. İkinci ve üçüncü katlarda sanat galerisi ve Yapı Kredi’nin dünya çapında önemli sikke koleksiyonunun sergileneceği müze var. Üçüncü katın lise tarafına ise caddeden görülebilecek bir konuma İlhan Koman’ın ünlü ‘Akdeniz’ heykeli yerleştirilmiş. ‘Akdeniz’ böylece hem caddeyle hem de Koman’ın yakın arkadaşı olan Sadi Çalık’ın Galatasaray Meydanı’ndaki soyut heykeliyle kucaklaşıyor.

4. katta ferah bir fuaye ve tiyatro, söyleşi, performans ya da film gösterimlerine ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı bir salon bulunuyor. Şeffaf bir salon bu. Eğer düzenlenecek etkinlik açısından bir sakıncası yoksa perdeler kapanmayacak ve mesela içerideki bir performans, İstiklal Caddesi’nden bile izlenebilecek. 5. katta ise yaklaşık 4 bini çok nadir eser olmak üzere yaklaşık 80 bin kitabın bulunduğu bir kütüphane araştırmacıların hizmetinde olacak.

AÇILIŞ SERGİSİ ‘SARMAL’

Şu sıralar son düzenlemelerin yapıldığı Yapı Kredi Kültür Sanat binasının açılış sergisi ise ‘Sarmal’ başlığını taşıyor. Tüm katlara yayılacak serginin küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez, tasarımını Yeşim Demir üstleniyor. Türk resminin başyapıtlarından Selahattin Giz arşivinden çok özel fotoğraflara, önemli sikkelerden nadir yazma eserlere kurumun elinde bulunan tüm koleksiyonlardan seçki niteliğindeki sergi, farklı tarzları yan yana sunuyor. Estergon Kalesi’nin sancağı da serginin dikkat çeken parçalarından...

Bitince böyle olacak

İNSANLARI TEKRAR İSTİKLAL’E ÇEKECEK

Yapı Kredi Kültür Sanat binasının yeni haliyle caddeyle, caddenin de binayla iç içe hale geldiğini vurgulayan Tülay Güngen, “Binadaki her fonksiyon birbirini görebildiği gibi biz de sokağı görebiliyoruz, aynı şekilde sokak da bizi... Bu bina bankamızın Türkiye’ye, İstanbul’a armağanı. İstanbul’a gelen herkes mutlaka İstiklal’e uğruyor. Bu binanın insanların yeniden Beyoğlu’na, İstiklal’e gelmesi için öncü bir rol oynayacağını düşünüyorum. Çok davetkâr, çok çekici bir bina oldu” diyor.