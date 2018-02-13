İşte adaletin karnesi

173 BİN BİREYSEL BAŞVURU

Bireysel başvuru uygulamasının başladığı 2012’den 2017’ye kadar toplam 173 bin 479 başvuru geldi. Yüksek Mahkeme’ye 2012’de sadece 1342 başvuru gelirken, 2013’te bu sayı 9 bin 897, 2014’te 20 bin 578, 2015’te 20 bin 376’ya çıktı.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında başlayan tutuklama ve binlerce kamu görevlisinin ihracıyla 2016’da bireysel başvuru sayısı 80 bin 756’ya yükseldi.



2017’de bireysel başvuru sayısı 40 bin 530 oldu.



Başvuruların 161 bini, yani yüzde 65’ini adil yargılanma hakkı şikâyeti, yüzde 13’ünü (33 bin) mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet oluşturdu. Tüm başvuruların yüzde 9’u, (21 bin) ayrımcılık şikâyetiyle ilgili yapıldı. AYM, bu süreçte başvuruların yüzde 79’unu yani 137 bin 63’ünü karara bağladı. 36 bin 416 başvuru ise halen karar verilmeyi bekliyor. Başvurularda 2 bin 536 ihlal kararı verildi.



En çok ihlal kararı verilen hak, ‘adil yargılanma’ şikâyetlerine ilişkin. İhlal kararı verilen dosyaların yüzde 78’ini adil yargılanma hakkı ihlali kararları oluşturdu. 2 bin 71 başvuruda adil yargılanma hakkı ihlali kararı çıktı.



Mülkiyet hakkında 121, özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkında 104, kişi hürriyeti ve güvenliğinde 94, ifade özgürlüğünde 53, yaşam hakkında 52, işkence ve kötü muamele yasağında 51 ihlal kararı alındı.



Adil yargılanma hakkı ihlallerinin yüzde 81’ini makul sürede yargılanma hakkı oluşturdu. Bu konuda 1783 ihlal kararı çıktı. 154 ihlal mahkemeye erişim hakkı, 105 ihlal de gerekçeli karar hakkı kapsamında verildi. İhlal kararı sayısı, yıllara göre artış gösterdi, 2015’te 544 ihlal, 2016’da 771, 2017’de ise 917 ihlal kararı alındı.