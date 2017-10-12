İşte ABD ile yaşanan vize krizinde son durum

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında ABD ile yaşanan vize krizi konusunda yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda dün iki ülkenin dışişleri bakanları arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bir komisyon kurulması konusunda karar alındığı belirtildi. Ayrıca programda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Jonathan Cohen'in de önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği ve bu görüşmenin hayli önemli olduğunun altı çizildi.



Hürriyet Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel ise telefon bağlantısında krizin son durumunu değerlendirdi. Çamlıbel şunları söyledi;



- Anladığımız kadarıyla komisyon teklifi Türkiye tarafından geldi. Pazar günü kriz tepe noktasındaydı. Bugünse bir açılım olduğu gerçek. Orta düzeyde diplomatlar arasında görüşmeler hep sürdü. Siyasi düzeyde ise görüşmeler kısıtlıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu belirtmişti. Dün bakanlar arasındaki görüşme ile bir açılım sağlanmış oldu.



- Anladığımız kadarıyla bu görüşmede Türkiye tarafından ortak komisyon teklifi gidiyor. Ancak bu işleyişin nasıl olacağı, bir komisyon mu olacağı, nasıl işleyeceği net değil. Jonathan Cohen'in ziyareti ise yıllık olarak yapılan planlı bir ziyaret. Ancak ABD Dışişlerinin Türkiye ile ilgilenen en tepe nokta yöneticisinin

Türkiye'de olması tabii ki çok önemli. Türkiye bunun avantajını kullanmak istiyor anladığım kadarıyla. En azından onun Türkiye'de olduğu dönemde bu krizin sonlandırılması isteniyor

- Türkiye Trump göreve geldiği günden bu yana pozitif baktı. Hatta Trump'ın bazı kararları için, Obama dönemi bürokratlarının Trump'ın önüne koyduğu dosyalar gibi yorumlar yapıldı. Son vize krizi öncesinde ise, benim Washington'da algıladığım Trump'ın Türkiye ile ilgili havası ,'Trump iyi de çevresi kötü' gibi değil.