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    Hürriyet >Eğitim>İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde

    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde

    Önder ÖNDEŞ
    30.09.2017 - 15:24 | Son Güncelleme:

    Eğitim herkesin hakkı. Ancak bazı ülkelerde eğitim herkese daha eşit ve kapsayıcı şekilde ulaşıyor. Bu durum sınıflara da yansıyor. Bazı ülkelerde çocuklar modern dersliklerde, kimilerindeyse yere serilen bir halı üzerinde eğitim alıyor. İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları:

    Milyonlarca öğrenci günün önemli bir kısmını sınıflarında geçiriyor. Kimi ülkede bu; nehir kenarında açık havada oluyor, kimisinde ise son derece modern dersliklerde. ABD’li haber sitesi Business Insider, Reuters foto muhabirlerinin 25 ülkede sınıflarda çektiği fotoğrafları derledi.

    KENYA
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Ülkenin başkenti Nairobi’de yaşları 6-7 arasında değişen öğrenciler kameraya poz veriyor. 2003’ten beri Kenya’da eğitim ücretsiz.

    PANAMA
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Orta Amerika ülkelerinden Panama’nın başkenti Panama City’de denizcilik meslek programı öğrencileri Reuters fotoğrafçısı Carlos Jasso’ya resmi bir şekilde poz veriyor. Ülkede denizcilik, Panama kanalı nedeniyle popüler alanların başında yer alıyor.

    GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Fotoğraf, Güney Afrika Cumhuriyeti Soweto’dan. Lise 11’inci sınıflar kameraya gülümsüyor. Soweto’da siyahi gençler 1970’lerde ülkede Apartheid rejimine karşı başlatılan büyük çapta hareketin önemli bir parçası olmuştu.

    ŞİLİ
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Ülkenin başkenti Santiago’dan yetişkinlere özel gece ilkokulu programından bir manzara.

    HİNDİSTAN
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    7’nci sınıf öğrencileri Yeni Delhi’de Rukmini Devi Devlet Okulu’nda.

    UKRAYNA
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Kiev’de lise son sınıf öğrencileri geleneksel kıyafetleriyle derste. 

    GÜRCİSTAN
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Başkent Tiflis’te 5’inci sınıf öğrencileri dersliklerinde.

    KANADA
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Fotoğraf yüksek performansa sahip eğitim sistemiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Kanada’dan. 9’uncu sınıflar neşeyle kameraya gülümsüyor.

    BURUNDİ
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Burundi’de eğitimin önünde büyük problemler olsa da öğrenciler başkent Bujumbaura’da derste.

    BREZİLYA
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Ülkenin en büyük şehri Sao Paulo’da bir lise.

    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Yüzölçümüne göre dünyanın en büyük 5’inci ülkesinde eğitimde farklı manzaralar ortaya çıkabiliyor. Amazon Nehri’nin yanına kurulan Manaus’ta öğrenciler çoğu zaman dışarda eğitim alıyor.

    ÜRDÜN
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Suriye sınırına yaklaşık 13 kilometre uzakta kurulan Al Zaatari mülteci kampında yer alan UNICEF okullarından biri.

    KOLOMBİYA
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Bogota’da 4’üncü sınıf öğrencileri.

    EKVADOR
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Başkent Quito’da Don Bosco Teknik Okulu’nda öğrenciler atölyede çalışmalarını sürdürüyor.

    TUNUS
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Öğrenciler okulun ilk gününde fotoğrafçıya poz veriyor.

    RUSYA
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Başkent Moskova’da iyi liselerden birinde öğrenciler tarih dersinde.

    İSPANYA
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Ülkenin Bask bölgesinde balıkçı şehri Bermeo’da bir ilkokul manzarası.

    PAKİSTAN
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Islamabad’dan bir sınıf manzarası.

    ABD
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Boston’da 7’nci sınıf öğrencileri kameraya gülümsüyor.

    FİLİSTİN
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Refah’ta bir ilkokul. İngilizce dersinde 5’inci sınıf öğrencilerinin ödevleri kontrol ediliyor.

    URUGUAY
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstündeMinas’ın dışında kırsal bir bölgede yer alan bir ilkokul.

    VİETNAM
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Üçüncü sınıf öğrencileri derste. 

    AFGANİSTAN
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Celalabad’tan bir sınıf manzarası. Ülkede eğitimde devam eden terör nedeniyle büyük altyapı sıkıntıları özellikle kırsal kesimde devam ediyor. 

    İNGİLTERE
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde
    Ülkenin önde gelen ortaöğretim kurumlarından Harrow Okulu’nda öğrenciler kameraya gülümsüyor. Okulun eski mezunları arasında ülkenin Eski Başbakanı Winston Churchill de var. 

    MALEZYA
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstündeBaşkent Kuala Lumpur’da dini okullardan biri. Öğrenciler Kuran-ı Kerim okuyor. 

    TÜRKİYE
    İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstündeAnkara’da Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda Suriyeli mülteci öğrenciler dersin başlaması için bekliyor.

    Etiketler: sınıf , ÖĞRENCİ , OKUL
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