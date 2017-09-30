İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları... Kimi modern dersliklerde, kimi halı üstünde

Eğitim herkesin hakkı. Ancak bazı ülkelerde eğitim herkese daha eşit ve kapsayıcı şekilde ulaşıyor. Bu durum sınıflara da yansıyor. Bazı ülkelerde çocuklar modern dersliklerde, kimilerindeyse yere serilen bir halı üzerinde eğitim alıyor. İşte 25 ülkeden sınıf manzaraları:

Milyonlarca öğrenci günün önemli bir kısmını sınıflarında geçiriyor. Kimi ülkede bu; nehir kenarında açık havada oluyor, kimisinde ise son derece modern dersliklerde. ABD’li haber sitesi Business Insider, Reuters foto muhabirlerinin 25 ülkede sınıflarda çektiği fotoğrafları derledi. KENYA



Ülkenin başkenti Nairobi’de yaşları 6-7 arasında değişen öğrenciler kameraya poz veriyor. 2003’ten beri Kenya’da eğitim ücretsiz. PANAMA



Orta Amerika ülkelerinden Panama’nın başkenti Panama City’de denizcilik meslek programı öğrencileri Reuters fotoğrafçısı Carlos Jasso’ya resmi bir şekilde poz veriyor. Ülkede denizcilik, Panama kanalı nedeniyle popüler alanların başında yer alıyor. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ



Fotoğraf, Güney Afrika Cumhuriyeti Soweto’dan. Lise 11’inci sınıflar kameraya gülümsüyor. Soweto’da siyahi gençler 1970’lerde ülkede Apartheid rejimine karşı başlatılan büyük çapta hareketin önemli bir parçası olmuştu. ŞİLİ



Ülkenin başkenti Santiago’dan yetişkinlere özel gece ilkokulu programından bir manzara. HİNDİSTAN



7’nci sınıf öğrencileri Yeni Delhi’de Rukmini Devi Devlet Okulu’nda. UKRAYNA



Kiev’de lise son sınıf öğrencileri geleneksel kıyafetleriyle derste. GÜRCİSTAN



Başkent Tiflis’te 5’inci sınıf öğrencileri dersliklerinde. KANADA



Fotoğraf yüksek performansa sahip eğitim sistemiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Kanada’dan. 9’uncu sınıflar neşeyle kameraya gülümsüyor. BURUNDİ



Burundi’de eğitimin önünde büyük problemler olsa da öğrenciler başkent Bujumbaura’da derste. BREZİLYA



Ülkenin en büyük şehri Sao Paulo’da bir lise.

Yüzölçümüne göre dünyanın en büyük 5’inci ülkesinde eğitimde farklı manzaralar ortaya çıkabiliyor. Amazon Nehri’nin yanına kurulan Manaus’ta öğrenciler çoğu zaman dışarda eğitim alıyor. ÜRDÜN



Suriye sınırına yaklaşık 13 kilometre uzakta kurulan Al Zaatari mülteci kampında yer alan UNICEF okullarından biri. KOLOMBİYA



Bogota’da 4’üncü sınıf öğrencileri. EKVADOR



Başkent Quito’da Don Bosco Teknik Okulu’nda öğrenciler atölyede çalışmalarını sürdürüyor. TUNUS



Öğrenciler okulun ilk gününde fotoğrafçıya poz veriyor. RUSYA



Başkent Moskova’da iyi liselerden birinde öğrenciler tarih dersinde. İSPANYA



Ülkenin Bask bölgesinde balıkçı şehri Bermeo’da bir ilkokul manzarası. PAKİSTAN



Islamabad’dan bir sınıf manzarası. ABD



Boston’da 7’nci sınıf öğrencileri kameraya gülümsüyor. FİLİSTİN



Refah’ta bir ilkokul. İngilizce dersinde 5’inci sınıf öğrencilerinin ödevleri kontrol ediliyor. URUGUAY

Minas’ın dışında kırsal bir bölgede yer alan bir ilkokul. VİETNAM



Üçüncü sınıf öğrencileri derste. AFGANİSTAN



Celalabad’tan bir sınıf manzarası. Ülkede eğitimde devam eden terör nedeniyle büyük altyapı sıkıntıları özellikle kırsal kesimde devam ediyor. İNGİLTERE



Ülkenin önde gelen ortaöğretim kurumlarından Harrow Okulu’nda öğrenciler kameraya gülümsüyor. Okulun eski mezunları arasında ülkenin Eski Başbakanı Winston Churchill de var. MALEZYA

Başkent Kuala Lumpur’da dini okullardan biri. Öğrenciler Kuran-ı Kerim okuyor. TÜRKİYE

Ankara’da Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda Suriyeli mülteci öğrenciler dersin başlaması için bekliyor.