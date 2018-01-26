İşte 2018’in en iyi elektrikli otomobili

2011 yılında yollara çıkan ilk nesil de dahil olmak üzere bugüne kadar uluslararası alanda toplam 114 ödül alan Leaf son olarak İngiliz ‘What Car?’ dergisi tarafından ‘2018 Yılının En İyi Elektrikli Otomobili’ seçildi. Ayrıca, Nissan’ın geri dönüştürülmüş pilleri kullanarak enerji depolama imkanı sağlayan xStorage sistemi de ‘What Car? Teknoloji Ödülü’ne layık görüldü.



Nissan Avrupa Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Philippe Saillard, ödülle ilgili yapmış olduğu değerlendirmede; “Yeni Leaf, dünyanın en gelişmiş ve en erişilebilir yüzde 100 elektrikli aracı. ‘What Car?’ gibi prestijli bir marka tarafından böylesine önemli bir ödül aldığımız için çok mutluyuz. Bu, tarih boyunca satışa sunulan diğer elektrikli araçlardan daha keyifli, daha heyecan verici ve daha fazla bağlanabilir özelliklere sahip bir otomobil” dedi.



12 DAKİKADA BİR SATILDI



Yeni Leaf, otonom sürüş teknolojisi ProPILOT ve e-Pedal ile donatılan Avrupa’daki ilk Nissan modeli olmasıyla da büyük öneme sahip. e-Pedal sürücüye gaz pedalına uygulanan basıncın arttırılması veya azaltılmasıyla aracı harekete geçirme, hızlandırma, yavaşlatma ve durdurma imkanı tanıyor. Türkiye’ye yıl sonunda gelmesi planlanan yeni LEAF, lansman tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde 12 binden fazla satıldı ve Avrupa’da her 12 dakikada bir adet satıldı.