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    İşte 2017'nin en kötü teknolojik oyuncakları

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Yeni yıla girilmesine az zaman kaldı. 2017 yılında iPhone X, iPhone 8 modelleri, Galaxy Note 8, Huawei Mate 10 Pro gibi birçok teknolojik ürün sunuldu. Bu kullanışlı ve yeni ürünlerin yanı sıra kullanışsız ve para tuzağı ürünler de vardı. Peki bu en kötü ürünler neler?

    Juicero

    Juicero adlı bu makine, 2016 yılında piyasaya sürüldü fakat halen aktif olarak reyonlarda yerini koruyor. Bu cihazın asıl amacı ise meyve sıkacağı olması. Yalnız reyonlarda yüksek fiyatta yerini alan bu cihazla, kullanıcıların hemen meyve sıkması imkansız. Çünkü normal meyveler işe yaramıyor! Şirket, kullanıcıların meyve sıkması için bu makine dışında bir de fiyatı 4-8 dolar arasında değişen, şirketin özel hazırladığı ve yalnızca abonelik karşılığı verdiği özel meyve paketleri sunuyor; bunu kullanmak zorundasınız!

    İşte 2017nin en kötü teknolojik oyuncakları

    LG Watch Style

    Akıllı saatlerde en çok yaşanan sorun pil ömrünün kısa olması. LG, bu yıl çıkarttığı Watch Style akıllı saatleriyle bu sorunun önüne geçemedi. 24 saat içinde saatin pil ömrü sona eriyor!

    İşte 2017nin en kötü teknolojik oyuncakları

    Nissin Ramen Çatalı

    En popüler Japon yemeklerinden Ramen'in yapımı dahi saygın bir yere sahip. Bunun bir kâr amacı güdeceğini düşünen şirket, bu yemeğin yapımını kolaylaştıracak bir çatal üretti. Fiyat olarak da bu çatala 130 dolar gibi tuzlu bir fiyat belirledi. Ayrıca şirket, satışa sunulmayan bu çatala 5000 ön sipariş gelirse satışa sunacaklarını belirtti. 

    İşte 2017nin en kötü teknolojik oyuncakları

    Hushme

    Bu ürün akıllı telefonlar için geliştirildi. Hushme, akıllı telefon kullanıcıları tarafından eşleştirildiğinde bir ses maskesi görevi görüyor. Kullanıcılar kalabalık olan bir ortamda bulunduklarında, telefonlarını kulaklarına götürmeden görüşme yapabiliyor ve sesi asla dışarı vermiyor. Oldukça yararlı olan bu ürün ise kullanıcıların utanç verici olduğu gerekçesiyle en kötü ürünler listesinde. Çünkü Hushme, ağız hizasına konumlandırılıyor.

    İşte 2017nin en kötü teknolojik oyuncakları

     

    Etiketler: 2017
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