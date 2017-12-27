İşte 2017'nin en kötü teknolojik oyuncakları

Juicero

Juicero adlı bu makine, 2016 yılında piyasaya sürüldü fakat halen aktif olarak reyonlarda yerini koruyor. Bu cihazın asıl amacı ise meyve sıkacağı olması. Yalnız reyonlarda yüksek fiyatta yerini alan bu cihazla, kullanıcıların hemen meyve sıkması imkansız. Çünkü normal meyveler işe yaramıyor! Şirket, kullanıcıların meyve sıkması için bu makine dışında bir de fiyatı 4-8 dolar arasında değişen, şirketin özel hazırladığı ve yalnızca abonelik karşılığı verdiği özel meyve paketleri sunuyor; bunu kullanmak zorundasınız!

LG Watch Style

Akıllı saatlerde en çok yaşanan sorun pil ömrünün kısa olması. LG, bu yıl çıkarttığı Watch Style akıllı saatleriyle bu sorunun önüne geçemedi. 24 saat içinde saatin pil ömrü sona eriyor!

Nissin Ramen Çatalı

En popüler Japon yemeklerinden Ramen'in yapımı dahi saygın bir yere sahip. Bunun bir kâr amacı güdeceğini düşünen şirket, bu yemeğin yapımını kolaylaştıracak bir çatal üretti. Fiyat olarak da bu çatala 130 dolar gibi tuzlu bir fiyat belirledi. Ayrıca şirket, satışa sunulmayan bu çatala 5000 ön sipariş gelirse satışa sunacaklarını belirtti.

Hushme

Bu ürün akıllı telefonlar için geliştirildi. Hushme, akıllı telefon kullanıcıları tarafından eşleştirildiğinde bir ses maskesi görevi görüyor. Kullanıcılar kalabalık olan bir ortamda bulunduklarında, telefonlarını kulaklarına götürmeden görüşme yapabiliyor ve sesi asla dışarı vermiyor. Oldukça yararlı olan bu ürün ise kullanıcıların utanç verici olduğu gerekçesiyle en kötü ürünler listesinde. Çünkü Hushme, ağız hizasına konumlandırılıyor.